Psg | Verratti fermato dalla polizia | positivo all' etilometro

Psg - Verratti fermato dalla Polizia : alcol alla guida : Brutta avventura per Marco Verratti. Il centrocampiste del PSG, come riportato dall’odierna edizione di l’Equipe, sarebbe stato fermato dalla Polizia per alcol alla guida. 2.5 il limite consentito dalle leggi francesi, 4.9 il tasso alcolico fatto registrare dal centrocampista ex Pescara. Una brutta vicenda che potrebbe privare Marco Verratti della patente per un lungo periodo. […] L'articolo PSG, Verratti fermato dalla Polizia: ...

Calcio - Marco Verratti fermato a Parigi dalla polizia per guida in stato di ebbrezza - sarà multato dal Psg : Marco Verratti, centrocampista del PSG e della Nazionale italiana, è stato fermato nella notte tra martedì a mercoledì a Parigi dalla polizia per guida in stato di ebbrezza. Secondo quanto riporta da l’Equipe, gli agenti hanno riscontrato un tasso alcolemico di 0,49 mg/l, superiore a quello consentito dalla legge (0,25 mg/l). Il giocatore è stato portato in commissariato per poi essere rilasciato alcune ore dopo. Attraverso un comunicato il PSG ...

Verratti arrestato - il comunicato del Psg : ecco il provvedimento : Verratti arrestato – Nella notte tra il 30 e il 31 ottobre, Marco Verratti è stato sottoposto a un controllo stradale al volante della sua auto, che ha mostrato un livello di alcol nel sangue superiore al limite autorizzato per i conducenti in prova dopo il recente ottenimento della patente di guida. Il giorno dopo, il giocatore si è scusato spontaneamente con l’allenatore e la dirigenza del Paris Saint-Germain. Secondo le ...

Verratti arrestato per guida in stato di ebrezza - il Psg prende provvedimenti : entra in gioco il ‘codice comportamentale’ : Il PSG ha deciso di multare Marco Verratti dopo che il giocatore è stato fermato dalla polizia ad un controllo di routine: il centrocampista è stato trovato alla guida in stato di ebrezza Nella notte fra il 30 e il 31 ottobre, Marco Verratti è stato fermato dalla polizia mentre era alla guida della sua auto. Il centrocampista italiano, durante il controllo di routine, è stato ritrovato con un tasso di alcol superiore a quello consentito ...

Marco Verratti - il centrocampista del Psg arrestato dalla polizia francese : guida in stato d'ebbrezza : Il centrocampista della Nazionale Marco Verratti è stato arrestato nella notte tra martedì e mercoledì dalla polizia di Parigi per guida in stato d'ebbrezza. Come riporta l'Equipe , Verratti guidava ...

Marco Verratti - il centrocampista del Psg fermato a Parigi per guida in stato di ebrezza : rischia sospensione della patente : guidava con un tasso alcolemico superiore alla media consentita. Per questo Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint Germain e giocatore della nazionale azzurra, è stato fermato dalla polizia di Parigi per guida in stato di ebrezza. Il fatto è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì e ora il calciatore rischia la sospensione della patente. Il 25enne è stato fermato sulla circonvallazione del 13esimo arrondissement, come riporta il ...

Psg - Verratti arrestato a Parigi per guida in stato di ebbrezza : Parigi - Il centrocampista del Paris Saint-Germain Marco Verratti è stato arrestato nella notte tra martedì a mercoledì sulla circonvallazione nel 13° arrondissement di Parigi, per guida in stato di ...

Psg - Verratti fermato a Parigi per guida in stato di ebbrezza : TORINO - Marco Verratti è stato arrestato alle 3 del mattino sulla circonvallazione nel 13° distretto di Parigi . Secondo una fonte della polizia, riportata dal sito de L'Equipe, il centrocampista ...

Marco Verratti del Psg fermato a Parigi per guida in stato di ebbrezza : Roma, 2 nov., askanews, - Disavventura per Marco Verratti fermato a Parigi dalla polizia mentre era alla guida con uno stato alcolemico più alto del tollerato. Verratti, secondo l'Equipe, è stato ...

Arrestato Verratti - in arrivo un duro provvedimento dal Psg : Arrestato Verratti – Sono ore durissime per il centrocampista del Psg e della Nazionale Marco Verratti, il calciatore è stato infatti Arrestato nella notte tra martedì e mercoledì sulla circonvallazione nel 13° arrondissement di Parigi, per guida in stato di ebrezza. Nel dettaglio il calciatore è stato trovato con un livello di alcol nel sangue di 0,49 mg/l, superiore alla norma autorizzata (0,20 mg/l). Verratti è stato trattenuto ...

Shock Verratti - arrestato il centrocampista del Psg e della Nazionale : Shock per il centrocampista del Psg e della Nazionale Marco Verratti. Sono in arrivo guai per il calciatore ex Pescara che è stato arrestato nella notte tra martedì e mercoledì per guida in stato di ebrezza. Verratti è stato trattenuto per tre ore dalla polizia, esattamente sino alle 6 del mattino ed il processo per direttissima è previsto per la prossima settimana. Sottoposto al test alcolemico, i suoi valori sono risultati ...

Clamoroso in casa Psg - arrestato Marco Verratti per guida in stato di ebbrezza : Il centrocampista del Paris Saint-Germain è stato arrestato e poi rilasciato dalla polizia francese per guida in stato di ebbrezza Brutte notizie per Marco Verratti, il centrocampista italiano infatti rischia una lunghissima sospensione della patente dopo quanto avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì. Il talento azzurro è stato pizzicato dalla polizia parigina mentre guidava con un tasso alcolemico di 0,49 mg/l, praticamente il ...

De Laurentiis : 'Verratti? Con il Psg non mi è mai piaciuto' : PARIGI, Francia, - ' Sarà una gara vera, non decisiva, da affrontare come se fosse una partita a scacchi: va pensata, meditata e verificata in campo, bisognerà avere le idee chiare perché sarà una ...

Champions League - Psg-Napoli : Thiago Silva ko - Verratti c’è : Domani, il Napoli affronterà il Paris Saint Germain in una sfida delicatissima sotto il profilo della classifica: azzurri, parigini e Liverpool sono tutti a 3 punti. Il Psg è alle prese con qualche giocatore acciaccato, in dubbio per la Champions. Tra questi, c’è Thiago Silva: il brasiliano è ai box per un problema al bicipite femorale, che gli farà saltare con ogni probabilità la gara col Napoli. Ballottaggio Kimpembé-Marquinhos per ...