PSG | Buffon | ' Potevo andare alla Lazio ma'

PSG - Buffon : 'Pronto per la Champions. Con Ancelotti il Napoli ha un'altra consapevolezza' : Buffon ha poi parlato delle principali candidate alla vittoria della Champions League: 'Ci sono 2-3 favorite: non puoi non mettere il Barcellona che ha il primo, a volte secondo giocatore al mondo, ...

PSG - Buffon si prepara ad affrontare il Napoli : “Con Ancelotti hanno maggior consapevolezza” : Martedì sera torna la Champions League e il Napoli aspetta il Psg al “San Paolo” per una partita che Buffon ha definito “delicata, contro un avversario di grandissimo livello“. Effettivamente la sfida tra partenopei e parigini sarà fondamentale nella definizione della classifica del girone di ferro che comprende anche il Liverpool e la Stella Rossa e, anche per questo motivo, Buffon ha messo in guardia i compagni in ...

Buffon pronto all’esordio stagionale in Champions League - l’obiettivo mai negato suo e del PSG : Gigi Buffon tornerà in campo in Champions League nella gara contro il Napoli, il calciatore ha scontato le tre giornate di squalifica comminate dopo Juve-Real Madrid Gigi Buffon è pronto ad esordire in Champions League con la maglia del PSG, dopo le tre giornate di squalifica scontate a seguito del caos creato nella passata edizione con la maglia della Juventus: “Come le ho vissute? Le ho vissute nello spogliatoio, sia a Liverpool che le ...

Napoli-PSG : al San Paolo è tempo di ritorni per Buffon e Cavani : Napoli-Psg– Ci sono ritorni e ritorni, ci sono avversari e avversari. Ci sono idoli e rivali, anche se questi giocano nella stessa squadra, anche se questi saranno i tuoi prossimi avversari europei. E’ la strana storia del Napoli: ovviamente stiamo parlando di Edinson Cavani e Gigi Buffon, vecchie conoscenze (a loro modo) degli azzurri, e ora […] L'articolo Napoli-Psg: al San Paolo è tempo di ritorni per Buffon e Cavani ...

PSG - Buffon si riprende la Champions : il rientro a Napoli : PARIGI - Le ultime prove del gran rientro in Champions League nell'anticipo di Ligue 1 contro il Lille , venerdì 2 novembre ore 20.45,, poi Gianluigi Buffon potrà finalmente tornare a calcare il ...

PSG - Buffon sgrida Mbappé. Tutte le strigliate di Gigi : La leadership di Gianluigi Buffon sta facendo, nuovamente, il giro del mondo. Questa volta l'episodio riguarda l'ex capitano della Juventus e il giovane campione del Psg Kylian Mbappé, preso da parte e strigliato dal portiere per aver tardato all'allenamento di ...

PSG : 'Mbappè e Rabiot fuori per motivi disciplinari. Ramanzina Buffon' : PARIGI - 'motivi disciplinari'. Così Thomas Tuchel , tecnico del Paris Saint Germain , ha spiegato la decisione un po' a sorpresa di lasciare Mbappè e Rabiot in panchina a Marsiglia , nella sfida poi ...

Ligue 1 - record per il PSG : 11esima vittoria consecutiva - Marisiglia schiantato. Buffon ancora in panchina [FOTO] : Ligue 1- Il Psg è un rullo compressore: la squadra di Neymar vince l’undicesima partita in campionato contro il Marsiglia con una prova superba grazie ad un goal del solito Mbappé al 65′ e Draxel al 94′. Nell’11 titolare Aerola ancora preferito a Buffon mentre la squadra di Rudi Garcia prosegue il periodo negativo. Marsiglia-PSG 0-2 MARCATORI: 65' Mbappé, 94′ Draxler MARSIGLIA: Mandanda; Sarr, Rami, Kamara, ...

PSG-Napoli - Ancelotti tra rammarico e sorrisi : “sarei stato più grato a Di Maria se avesse tirato fuori - ho incontrato Buffon e…” : Ancelotti e le sue impressioni dopo Psg-Napoli: Carletto rimpiange la vittoria sfumata al 93° per mano di Angel Di Maria Dopo il pareggio con la Stella Rossa e la vittoria con il Liverpool, il Napoli in Champions League pareggia clamorosamente nel recupero contro il Psg. Al Parco dei Principi la squadra di Carlo Ancelotti si fa beffare da un gol da 25 metri di Angel De Maria al 93°. Il rammarico di Carletto e dei suoi uomini è palese sui ...

Buffon : "Juventus-PSG in finale di Champions? Spero proprio di no" : Gianluigi Buffon si sente rinato al Psg: l'ex capitano della Juventus e della nazionale italiana ai microfoni della Gazzetta dello Sport si è detto ringiovanito e si sente più forte di cinque anni fa: 'Dopo una settimana hanno capito che non era arrivato uno che stava invecchiando ma che voleva ritagliarsi uno spazio importante e ...

Gianluigi Buffon : "Juventus-PSG mai in finale di Champions"/ Ultime notizie : "Io più forte di 5 anni fa" : Gianluigi Buffon: "Juventus-Psg mai in finale di Champions". Ultime notizie il portierone ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Io più forte di 5 anni fa"(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 12:25:00 GMT)