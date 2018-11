Primissima scadenza per modelli Huawei e Honor su EMUI 9 0 e Android Pie | tre precisazioni

optimaitalia

(Di venerdì 2 novembre 2018) Il mese di novembre ci regalerà importanti novità per tantissimi smartphone, almeno per quanto riguarda quelli compatibili con l'aggiornamento9.0 ePie. I prodotti che hanno visto avviato il programma beta, infatti, sembrano essere ad un passo dal rollout definitivo del doppio upgrade, con cui andremo incontro ad una mezza rivoluzione del nostro modo di utilizzarli, almeno stando alle informazioni che posso condividere coi nostri lettore oggi 2 novembre. E in qualche modo in netta antitesi con le sensazioni negative riportate tramite un articolo apposito a fine ottobre.Insomma, dopo alcune settimane di silenzio, finalmente sembra essere arrivato il momento giusto per passare a qualcosa di concreto con questi prodotti. Come si potrà notare dall'immagine ad inizio articolo, infatti, la vera e propria distribuzione dell'attesissimo aggiornamento scatterà ...