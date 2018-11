Presidente Anci | grave il sostegno del governo per il Muos di Niscemi

Bagnai vs Draghi : “parole improprie sulle banche”/ Presidente Bce lancia allarme su Spread e Manovra italiana : Draghi “Italia e UE troveranno accordo”. Ultime notizie, sullo Spread “Per calmarlo bisogna fare due cose”. L'intervento del Presidente della Banca Centrale Europea(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 12:15:00 GMT)

Rds e TivùSat lanciano la prima social tv. Il Presidente Alessandro Picardi : "Valore aggiunto per pubblico e editori" : La musica e le hit più in voga del momento, accompagnate dai contenuti social condivisi dagli stessi artisti che le compongono. Si chiama RDS socialTv, ed è il primo canale interattivo della televisione italiana, nato dalla collaborazione tra Rds e TivùSat.Per capire di cosa si tratta, da oggi basta sintonizzarsi sul canale 50 del telecomando TivùSat. Il classico streaming audio è accompagnato infatti da una ...

Manovra - Presidente Mattarella : “Tutti devono rispettare l’equilibrio dei bilanci” : Secondo il presidente Sergio Mattarella i disordini della finanza pubblica possono avere contraccolpi sulle fasce più deboli: "I bilanci in equilibrio, l'efficienza dei servizi, i diritti garantiti ai cittadini, la sinergia tra pubblico e privato, sono sfide a cui nessuna amministrazione può sottrarsi".Continua a leggere

"Convention dei partiti sovranisti per lanciare Salvini Presidente" : "In febbraio, al più tardi a marzo, ci sarà una grande convention dei partiti identitari di tutta Europa" con l'obiettivo di "presentare alcuni punti di programma in comune e magari Matteo Salvini Segui su affaritaliani.it

Gravina nuovo Presidente della Figc : 'Cambiamo per rilanciare il calcio italiano' : Comincia con la presidenza del Castel di Sangro , dal 1984 al 1996, e in quel periodo il club balza agli onori della cronaca conquistando 5 promozioni nell'arco di un decennio ed arrivando a ...

Migranti - scontro Italia Francia : Salvini sbeffeggia il Presidente Macron : Perentoria la richiesta del ministro dell'Interno al presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron che viene...

Elezioni Brasile - Bolsonaro ringrazia Salvini e rilancia/ “Da Presidente - subito Battisti estradato in Italia” : Elezioni Brasile, Jair Bolsonaro ringrazia Salvini e rilancia l'assist al nostro Paese: "da Presidente eletto, subito Cesare Battisti sarà estradato in Italia"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 19:28:00 GMT)

Addio a Fernando Panci - Presidente degli edicolanti e grande tifoso dell'Inter : E' scomparso all'età di 65 anni l'aretino Fernando Panci. Era il presidente del sindacato Sinagi , Sindacato nazionale giornalai, di Arezzo, la sigla che raggruppa gli edicolanti. Aveva avuto il punto ...

Francia - il Presidente Le Graet stuzzica Benzema : l’attaccante del Real Madrid risponde per le rime : Dopo le parole del presidente della Federazione Francese, Benzema ha risposto per le rime tramite i propri canali social “La Nazionale francese è un discorso chiuso per Karim Benzema“, è quanto ha sottolineato il presidente della FFF, Noel Le Graet, intervenuto ai microfoni del giornale Ouest-France per sottolineare come l’attaccante del Real Madrid non sia ben visto in Nazionale. Un’uscita che non è piaciuta a ...

Nazionale - Mancini vuole Allan in azzurro. Ma questa volta nessun Presidente può comprargli i campioni : Torna la Nazionale. E tornano le strampalate convocazioni di Roberto Mancini. La sua Italia arranca, per ora ha rimediato figuracce o prestazioni mediocri, in Polonia si gioca la retrocessione nella Serie B del calcio europeo. Per fortuna però il ct dal ciuffo d’argento e il pedigree nobile ha un asso nella manica: naturalizzare il brasiliano Allan, pilastro del Napoli snobbato dalla sua Nazionale e con (lontanissime) origini italiane, per ...