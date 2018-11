Potere al Popolo contro Chiara Ferragni | «La bionda svuota di contenuto le nostre

Omicidio Desirée Mariottini - Potere al Popolo sotto attacco dopo alcuni post "scomodi" : ... ha fatto scaturire l'ennesima ondata di odio accompagnata da accuse che riguardano più da vicino la sfera prettamente politica. sotto attacco è finito Potere al Popolo , movimento politico nato nel ...

“Desirée fortunata”. Polemiche per il post di Potere al Popolo. Carofalo : “Linguaggio forte - ma il concetto è chiaro” : “Che non si condivida il linguaggio lo capisco, il post è molto forte. Ma il concetto è chiaro: come mai non si parla di stupri quando le bestie sono italiani? Perché se ne parla solo quando sono stranieri?”. Viola Carofalo, leader di Potere al Popolo, capisce la bufera che si è scatenata intorno al post di un’attivista, pubblicato sulla pagina Facebook del partito. Un messaggio scritto da Rosa Pascale, attivista della Rete ...

Rifondazione lascia Potere al Popolo : 'Ora un'alternativa popolare e di sinistra' : La notizia dell'abbandono del percorso di Potere al Popolo da parte degli esponenti di Rifondazione Comunista era nell'aria da diverse settimane, ma ora è stata anche ufficializzata da parte del Comitato Politico Nazionale del PRC, riunitosi a Roma questi 27 e 28 ottobre. Dopo mesi di attriti, vi erano state prima le polemiche relative allo Statuto di PaP [VIDEO], poi anche una risoluzione della Direzione Nazionale del PRC del 13 ottobre che ...

Potere al Popolo - quell’esperimento è fallito. Ripartiamo da Compagne e compagni : Dopo le palesi violazioni delle regole democratiche avvenute nel percorso di votazione dello Statuto di Potere al Popolo, ho sottoscritto un appello che vi voglio far conoscere. Ritengo necessario, di fronte all’arroganza che ha decretato il fallimento del progetto politico di Potere al Popolo, riaprire la discussione sulla necessaria costruzione di un polo della sinistra antiliberista e anticapitalista. Qui di seguito la sintesi ...

Tramvia. Miriam Amato - Potere al Popolo - : "Giorgetti si lusinga mentre i disagi di questi anni vengono del tutto ignorati" : Nonostante la cronaca quotidiana riporta puntualmente di incidenti, traffico con tramvia e auto bloccate, denunce di chi si sente murata in casa, il rumore che crea un forte inquinamento acustico, ...

Potere al Popolo in assemblea. Viola Carofalo : 'Creare una vera alternativa rispetto a Salvini e rispetto a Renzi' : Riportiamo una sintesi di quello di Viola Carofalo, attuale portavoce del Movimento: 'Il nostro compito è quello di raccogliere tutte le istanze di chi è deluso dalla Politica, di chi magari ha ...

In centinaia per Potere al Popolo : 'Creiamo una vera alternativa ai sovranisti e al PD' : Questo weekend del 20 e 21 ottobre è stato particolarmente denso di iniziative politiche a livello nazionale. Se a Firenze si è svolta la nona edizione della Leopolda di Matteo Renzi [VIDEO]e al Circo Massimo a Roma si sono riuniti gli attivisti del Movimento 5 Stelle, nelle stesse ore sempre nella Capitale si è svolta una due giorni di Potere al Popolo. E' stato un weekend particolarmente intenso per le migliaia di attivisti di Potere al ...

Potere al Popolo - Indietro non si torna : il voto online per lo statuto è un successo : ... ma comunque commisurato allo scarso spazio che tendiamo a dare a tutte le forze politiche, ci limitiamo alle notizie essenziali legate alla cronaca politica tricolore, cercando sempre di fare da ...

Che cosa c’è dietro le proposte per dare più Potere al popolo : Nel disinteresse dei media, che inseguono chi la spara più grossa, il ministro delle Riforme Riccardo Fraccaro ha presentato tre proposte per fare dell’Italia un laboratorio mondiale di democrazia diretta. La prima idea consiste nel dimezzare il numero dei parlamentari; la seconda nell’introdurre i referendum propositivi; la terza nel cancellare il...

