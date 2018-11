Ponte Morandi | crollo per caduta bobina acciaio da tir

Genova - una testimonianza davanti al pm evoca una nuova tesi sul crollo del Ponte Morandi : A far collassare il viadotto potrebbe essere stata la caduta di un rotolo di acciaio trasportato dal camion passato sul ponte pochi secondi prima, e non la corrosione degli stralli -

Bagnasco depone fiori a Ponte Morandi : ANSA, - GENOVA, 2 NOV - Per la prima volta dal giorno della tragedia l'arcivescovo di Genova Angelo Bagnasco ha visitato il luogo del crollo di ponte Morandi. Bagnasco ha lasciato un mazzo di fiori e ...

Ponte Morandi causato da carico Tir? : 19.22 "In un primo momento avevo pensato che la causa del crollo del Ponte Morandi fosse la corrosione degli stralli. Poi vedendo alcuni video ho iniziato a ipotizzare che a far collassare il viadotto potrebbe essere stata la caduta di un rotolo d'acciaio trasportato dal camion passato pochi secondi prima". Lo ha detto l'ing.Agostino Marioni, ex presidente della società Alga, sentito come persona informata dei fatti dal Pm che indaga sul ...

Ponte Morandi - Bagnasco : "Le liti non rallentino la rinascita" : Durante l'omelia l'arcivescovo aveva invitato i cittadini e coloro che ancora soffrono per la tragedia a "non aver paura". Un teste: "La causa del crollo potrebbe essere la caduta di una bobina da un tir"

Difesa : Festival della Scienza a Genova - Forze armate al fianco famiglie colpite da tragedia Ponte Morandi : Roma, 01 nov 16:19 - , Agenzia Nova, - Il 3 novembre nave Italia, uno degli assetti presenti allo stand dello Stato maggiore della Difesa, effettuerà un'uscita in mare con i ragazzi... , Com,

Genova : scattano gli allarmi sul Ponte Morandi : I sensori sul tratto ad ovest del Viadotto hanno fatto scattare l'allarme , più volte, questa mattina. Traffico bloccato nella via riaperta a pochi metri , l'unica delle cinque che esistevano prima ...

Ponte Morandi - ex dirigente Autostrade ai pm : “Nel 2015 segnalarono anomalie. Stop a progetto? Non so perché” : Ha parlato per quasi tre ore raccontando come la società Autostrade fosse al corrente delle anomalie sulla pila 9 del Ponte Morandi già tre anni prima del crollo che il 14 agosto scorso ha ucciso 43 persone. E che si cercò di correre ai ripari nel 2015. Il primo dirigente di Aspi a parlare davanti ai magistrati della procura di Genova si chiama Mario Bergamo, ex direttore del settore manutenzioni e attuale amministratore delegato dell’autostrada ...