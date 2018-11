Ponte Morandi causato da carico Tir?

: In queste ore, il Governo usa la tragedia del Ponte Morandi per mettere nel Decreto Genova un condono edilizio per… - matteorenzi : In queste ore, il Governo usa la tragedia del Ponte Morandi per mettere nel Decreto Genova un condono edilizio per… - lucianonobili : 72 ore di battaglia a @Montecitorio per contrastare l’operazione più squallida e cinica della legislatura. Il condo… - reportrai3 : Un'anticipazione dell'intervista esclusiva al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli sul cedimento del pont… -

"In un primo momento avevo pensato che la causa del crollo delfosse la corrosione degli stralli. Poi vedendo alcuni video ho iniziato a ipotizzare che a far collassare il viadotto potrebbe essere stata la caduta di un rotolo d'acciaio trasportato dal camion passato pochi secondi prima". Lo ha detto l'ing.Agostino Marioni, ex presidente della società Alga, sentito come persona informata dei fatti dal Pm che indaga sul crollo di Genova.La società Alga si occupò nel '93 dei lavori di rinforzo della pila 11 del viadotto.(Di venerdì 2 novembre 2018)