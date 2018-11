Ponte di Ognissanti | in Puglia ' ambite le mete del turismo religioso' Coldiretti

Pensioni in pagamento anche nel Ponte di Ognissanti a Ragusa : Le Pensioni del mese di novembre saranno regolarmente in pagamento negli uffici postali di Ragusa anche venerdì 2 e sabato 3 per il ponte Ognissanti

I più bei musei aperti per il Ponte di Ognissanti : ... cosa cambia dall'1 novembre È decollato il volo più lungo del mondo da Singapore a New York Il ponte sul mare più lungo del mondo collega Macao alla Cina A Mont-Saint Michel arriva la marea del ...

Maltempo - Ponte di Ognissanti rovinato da vento e pioggia - Tre le vittime : L'Italia, nuovamente alle prese con pioggia e vento, vede il Ponte di Ognissanti rovinato dal Maltempo. Allerta rossa per il Veneto e temporali da allerta arancione su Lombardia, Friuli-Venezia Giulia,...

Ponte Ognissanti "salvato" da stranieri : 11.58 Gli stranieri salvano il Ponte di Ognissanti. Per il periodo tra il 1 e il 4 novembre è stato riservate il 66% delle camere disponibili online,un dato sostanzialmente in linea con quello registrato nel 2017 e ottenuto proprio grazie all'aumento dei visitatori stranieri che compensa il rallentamento della domanda italiana dovuto alle difficili condizioni climatiche di questi giorni. E' quanto emerge dal monitoraggio di CST per Assoturismo ...

Ponte di Ognissanti - 2 - 5 milioni i passeggeri su Frecce e Intercity : Saranno oltre due milioni e mezzo le persone in viaggio a bordo di Frecce e Intercity fino a lunedì 5 novembre , con un incremento dell'8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Migliaia le ...

Turismo - Coldiretti : 5 - 7 milioni in vacanza nel Ponte di Ognissanti nonostante maltempo : Sono 5,7 milioni gli italiani che hanno deciso di concedersi qualche giorno di vacanza in occasione della festività di Ognissanti, nonostante il maltempo: lo ha rilevato una analisi Coldiretti/Ixe’ sul ponte del 1° novembre dalla quale si evidenzia peraltro che ben 1,2 milioni hanno scelto di recarsi all’estero anche alla ricerca del caldo e del sole. Sono molti a sfidare le incertezze del tempo pur di concedersi qualche giorno di relax ...

Ponte di Ognissanti - gli eventi a Piacenza e provincia : SPETTACOLI E MUSICA Debutto giovedì sera al Kiosko di via Pisoni della Repubblica Indipendente del Blues , di cui sono i 'padri fondatori' Gianmarco Mento alla chitarra, Filippo Pollastri al basso e ...

Ponte di Ognissanti : il maltempo colpisce anche il turismo : Battuta d’arresto per il turismo nel Ponte di Ognissanti. Nonostante un calendario più favorevole rispetto allo scorso anno, la rilevazione flash effettuata da Confindustria Alberghi segna, a causa del maltempo, uno stop per il settore. anche le città d’arte, per antonomasia mete prescelte da italiani e turisti stranieri, nei 4 giorni del lungo Ponte, pur registrando segnali positivi, non raggiungono i risultati attesi. Roma in ...

Ponte di Ognissanti : in viaggio un italiano su 5 : Più di un italiano su cinque (21%) ha deciso di lasciare la propria casa nonostante il maltempo per mettersi in viaggio durante il Ponte di Ognissanti per cogliere l’occasione per una vacanza, andare a trovare parenti e amici o fare visita ai defunti nelle città di origine. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione del Ponte del 2 novembre. Accanto a quanti scelgono la montagna, le città d’arte e mari esotici per il ...

Inflazione - stangata diesel su Ponte di Ognissanti : stangata del pieno sul ponte di Ognissanti con il prezzo del diesel rincarato del 12,4% nell'ultimo anno. L'allarme è stato lanciato dall'Unione europea delle cooperative Uecoop in relazione agli ...

Ponte di Ognissanti : alla scoperta dei gioielli ambientali di Milanese - Lodigiano e Brianza lungo la A58-TEEM : Il Ponte di Ognissanti nasce sotto il segno delle gite auto-più-bici lungo A58-TEEM e le piste ciclabili connesse perché, già da stamattina, molti utenti parcheggiano, in tutta sicurezza, appena fuori dai Caselli, scaricano le due ruote dal tetto o dall’abitacolo delle auto e si dirigono in sella verso le oasi vicine all’Autostrada. La funzionale rete di mobilità dolce (40 chilometri) che si dirama dai 33 chilometri della «Direttissima ...

Ponte di Ognissanti - venerdì 2 novembre chiusi gli uffici comunali : BOLZANO . In occasione del Ponte di Ognissanti, venerdì 2 novembre gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico ad eccezione dell'ufficio Servizi Demografici dalle ore 8:30 alle ore 13:00 , escluso ...

È ancora allerta meteo : Ponte di Ognissanti nel segno del maltempo : Oggi allerta rossa in alcune zone del Veneto e del Trentino Alto Adige. Tutto il periodo di Ognissanti rimarrà...

Ponte di Ognissanti - boom Napoli : a Capodichino 115mila passeggeri : Saranno circa 115mila i passeggeri previsti in transito, tra arrivi e partenze, all'Aeroporto internazionale di Napoli da mercoledì 31 ottobre a domenica 4 novembre. Il dato è fornito da Gesac, ...