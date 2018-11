Pomeriggio Cinque | amicizia al capolinea tra Francesca Cipriani e la Marchesa D' Aragona

Pomeriggio Cinque - Barbara d’Urso imbarazzata : il clamoroso scoop nel suo studio : Barbara d’Urso è fidanzata? È questo uno dei quesiti che il mondo del gossip, di tanto in tanto, ripropone. Già, effettivamente in questo periodo di lotta serrata con Mara Venier, forse Barbarella avrebbe proprio bisogno di un fido alleato. Un po’ come Nicola Carraro, l’uomo che la attacca sui social e difende a spada tratta la moglie alla guida di Domenica In. Ma questa è certamente un’altra storia. Certo, il mondo del ...

Il Magazine di Pomeriggio Cinque arriva in edicola : Da giovedì 25 ottobre arriva in edicola il Magazine di “Pomeriggio Cinque”, un nuovo settimanale che nasce dalla trasmissione più amata del Pomeriggio televisivo italiano. Semplice, popolare, diretto: la rivista rispecchierà in pieno lo stile del programma condotto da dieci anni da Barbara d’Urso. Il Magazine di Pomeriggio Cinque arriva in edicola Al centro del periodico, non solo gli argomenti che ogni giorno trovano posto nel contenitore di ...

Pomeriggio Cinque Signoretti svela la verità sulla Marchesa : Continua ancora il giallo sulla Marchesa d’Aragona. Dopo lo scontro avvenuto ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip tra la Marchesa Daniela Del Secco e Patrizia De Blanck, a “Pomeriggio 5” si torna a parlare della nobiltà della Marchesa, dopo che su alcune testate diversi testimoni avrebbero messo in dubbio il suo sangue blu. E a rincare la dose ci avrebbe pensato in diretta il direttore di “Nuovo”, Riccardo Signoretti. Barbara ...

Pomeriggio Cinque : smascherata la Marchesa d’Aragona. Svelati i dettagli più privati di Daniela Del Secco : Sul titolo nobiliare della Marchesa d’Aragona il dibattito si fa sempre più infiammato. E’ un caso che ormai appassiona tutti, protagonista di riviste, siti e salotti televisivi. Dopo l’incursione in Casa della Contessa De... L'articolo Pomeriggio Cinque: smascherata la Marchesa d’Aragona. Svelati i dettagli più privati di Daniela Del Secco proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ubriaca e arrestata per lesioni invoca Barbara D’Urso : ‘Questo caso finirà a Pomeriggio Cinque’ : Barbara D’Urso punto di riferimento e faro nella notte anche quando la mente è offuscata dai fumi dell’alcol. È quello che si può dire parlando di una donna 51enne di Milano che, arrestata per lesioni e resistenza e sanzionata per ubriachezza, ha risposto alle forze dell’ordine che le mettevano le manette ai polsi: “Conosco Barbara D’Urso, questo caso finirà a Pomeriggio Cinque”. È successo in un bar del ...

Grande Fratello Vip - la verità sulla Marchesa D’Argona a Pomeriggio Cinque : “Ecco dove vive e di chi è figlia” : La verità sulla Marchesa d’Aragona, concorrente del Grande Fratello Vip 3. Terremoto a Pomeriggio Cinque durante l’ultima puntata: protagonista, suo malgrado, proprio l’attuale coinquilina del reality-show di Canale 5. Già ieri la donna è stata al centro dell’attenzione per un diverbio molto forte avuto con Patrizia Del Blanck. Quest’ultima, infatti, continua a sostenere che la Marchesa D’Aragona abbia ...

Caso Yara - l'avvocato di Massimo Bossetti in diretta a Pomeriggio Cinque : 'È un uomo morto dentro' : "Non ha più forze Massimo, si professa innocente e non vuole credere a questa sentenza". Claudio Salvagni , l'avvocato di Massimo Bossetti , il muratore condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara ...

Massimo Bossetti - bomba in diretta a Pomeriggio Cinque : 'Chi ha ammazzato Yara Gambirasio' : Infanti prosegue: 'Basandomi su quello che dicono gli atti l'omicidiario è stata una persona vicina al mondo di Yara ed è stato aiutato da altre persone'. Lo scrittore spera che la sentenza di ...

Pomeriggio Cinque : «Si fece una pugnetta per telefono» - il dettaglio imbarazza Barbara D’Urso – Video : Pomeriggio Cinque “Si fece una pugnetta per telefono“. Lo scabroso dettaglio è emerso in diretta a Pomeriggio Cinque, facendo sobbalzare Barbara D’Urso dalla poltrona. Nella puntata di ieri del programma da lei condotto, la conduttrice stava ascoltando la testimonianza della signora Elvira sulla presunta relazione segreta che quest’ultima avrebbe avuto con un prete per vent’anni. Nel suo racconto, però, la donna si ...

Pomeriggio Cinque - Lisa Fusco : «Dietro di me non ci sta nessun conduttore - nessuna presentatrice - nessun autore. Su Silvestrin non mi sono sbagliata» : Lisa Fusco e Danilo Aquino Se nella casa di Grande Fratello Vip non sono attualmente in corso delle dinamiche interessanti, tant’è che i telespettatori diminuiscono di settimana in settimana, nei programmi di Canale 5 che si occupano del reality show qualcosa si muove. Lisa Fusco, prima eliminata di questa edizione col dente decisamente avvelenato, è così ritornata sulla questione della presunta “omofobia” di Enrico Silvestrin nella puntata di ...