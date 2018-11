ilfattoquotidiano

: Poetry slam, è nata una nuova e ottima generazione di poet* - TutteLeNotizie : Poetry slam, è nata una nuova e ottima generazione di poet* - ITnewsCO : Arriva il campionato di “poetry slam” alla Piccola Accademia - PoeticRituals : @chenchenwrites Maggie Estep. -

(Di venerdì 2 novembre 2018) C’è un fantasma che si aggira per l’Italia (poetico-letteraria). E questo fantasma ha le sembianze (magari ancora un po’ volatili, ma ormai evidenti) di unadi poeti nati, più o meno, tra gli anni Ottanta e quelli Zero, che è cresciuta nell’ambito del, la malgara di poesia in cui a decidere il vincitore è l’altrettanto malnato pubblico, e che oggi pone con serietà e forza la propria opzione stilistica e mediale all’attenzione di tutti. Lo dico con il gusto dolce e vendicativo di chi è ormai avvezzo a periodici attacchi e sfoghi di rabbia contro il maldestro, colpevole di tutto e di ognuna, luogo di perdizione d’ogni stile e decenza, ecc. E il tutto detto con la convinzione che losia una poetica e non un medium. E da qualsiasi sponda ormai, anche da quella di chi all’oralità ha, da tempo, affidato una parte sostanziale della sua ...