Playdead | gli sviluppatori di Limbo e Inside al lavoro su un gioco fantascientifico | in

(Di venerdì 2 novembre 2018), ovvero glidegli apprezzatisono ufficialmente alsul loro prossimo progetto che, a quanto pare, si discosterà un po' da quanto visto in passato, mantenendo comunque un legame con le precedenti produzioni.Le informazioni provengono da una rivista danese e sono state riportate su ResetEra. Stando a quanto emerso "sarà unun po' più grande degli altri due. Sarà più aperto e diventerà unin terza persona con un'area molto più ampia che potrete esplorare. Sono stanco dei limiti dei giochi 2D. Ci siamo già passati attraverso tutti questi anni. Quindi, senza sapere come affrontare un mondo più ampio, siamo tornati in un territorio insicuro, più sconosciuto", dice Arnt Jensen, fondatore di, il quale vuole anche assicurarsi che il nuovo titolo abbia un legame con i giochi precedenti. "È un'avventura fantascientifica ...