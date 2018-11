Play Store | stop alle app non ottimizzate per Oreo

Il Play Store ci propone anche oggi un piatto ricco di offerte su app e giochi Android : Sono tornate prepotentemente, per questo primo weekend di novembre, le offerte per le app e i giochi Android: gli sconti di questo venerdì interesseranno un gran numero di […] L'articolo Il Play Store ci propone anche oggi un piatto ricco di offerte su app e giochi Android proviene da TuttoAndroid.

Per pubblicare sul Play Store divengono necessarie le API 26 di Android 8.0 Oreo : Forse non sapevate che alcune delle novità di sicurezza introdotte da Google ad ogni versione di Android hanno effetto solo sulle app con le API più recenti

Google regala €10 a chi ha scaricato film in 4k gratis dal Play Store : Qualche settimana fa si è parlato del fatto che su Google Play alcuni utenti fossero riusciti a scaricare dei film in risoluzione 4k in maniera totalmente gratuita. Purtroppo si è trattato di un bug

Per scaricare le app Android dal Google Play Store dovremo pagare un abbonamento mensile? : Il Google Play Store, il negozio di Google da cui si scaricano tutte le app per i dispositivi Android, potrebbe cambiare. Da sempre è gratuito: si apre, si scelgono le app di proprio interesse dall'ampio catalogo, si scaricano. La maggior parte sono gratuite, altre no. Che cosa accadrebbe se domani il Play Store diventasse a pagamento? Se, per intenderci, richiedesse di corrispondere un abbonamento mensile, un po' in stile ...

29 trojan mascherati da app oroscopo rimossi dal Play Store - ma è un po' tardi : I ricercatori ESET hanno scovato sul Google Play Store ben 29 trojan mascherati da applicazioni a tema oroscopo e non solo (ora rimosse). Ecco come funzionano e come fare a proteggersi.

Più di 60 app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la settimana : Sono più di 60 i titoli tra app e giochi Android in offerta (di cui 13 gratis) sul Play Store. Esiste per caso un modo migliore per iniziare la settimana?

Google Play Store - il negozio virtuale di Android rischia di diventare a pagamento : Un po' come Netflix, anche Big G potrebbe concedere un pacchetto mensile di app e giochi a prezzo fisso in aggiunta all'acquisto singolo. Per recuperare la differenza di redditività con l'App Store di Apple

Alexa - l'applicazione disponibile ufficialmente nel Play Store : In questi giorni Amazon ha lanciato anche in Italia i suoi speaker intelligenti con a bordo Alexa, l'assistente vocale di Amazon, e nei prossimi giorni partiranno le prime consegne dei vari Amazon Echo, Amazon Spot

Sul Play Store arriva un weekend con tante offerte su app e giochi Android : Sono ben 50 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 18 gratis) oggi sul Play Store. Quale modo migliore per affrontare il weekend?

Play Pass potrebbe essere un abbonamento per il Google Play Store : Google starebbe valutando la possibilità di lanciare un programma di abbonamento per il Play Store identificato come "Play Pass".

Trucco per avere subito gli adesivi in WhatsApp : link prima app dedicata sul Play Store : Ieri abbiamo potuto dare ai nostri lettori la lieta novella dell'introduzione degli adesivi in WhatsApp: gli sticker con la relativa funzione hanno cominciato ad essere distribuiti sia sulla versione Android che su quella iOS per iPhone dell'applicazione di messaggistica. Sta di fatto, tuttavia, che il rilascio sta avvenendo in maniera molto lenta e in molti potrebbero non avere ancora la feature abilitata nonostante il download dei pacchetti ...

Scende prezzo FIFA 19 a meno di 50 euro sul PlayStation Store - offerta della settimana : Il PlayStation Store questa settimana perde letteralmente la testa, aggiungendo un'offerta su un titolo di recentissima uscita: FIFA 19 a meno di 50 euro. Precisamente il prezzo di FIFA 19 sul PlayStation Store è di 48,99 euro. In aggiunta agli sconti di Halloween, Sony ha in tutto previsto due nuove promozioni su PlayStation Store: due pesi massimi di EA sono a prezzo ridotto per un periodo limitato, da oggi 25 ottobre e fino al 30 ottobre ...

Il Play Store si prepara alla sospensione degli abbonamenti mentre Google testa alcune novità per la Gboard dei Pixel 3 : I colleghi di androidpolice.com, come loro solito, hanno scavato nelle profondità dell'ultima release del Play Store alla ricerca delle righe di codice che […]

Google rilascia Pixel Tips e Connectivity Health Services sul Play Store : Tra le nuove app che Google ha pubblicato nel Play Store sono presenti Pixel Tips, che offre una guida animata che introduce l'utente alle nuove funzionalità del suo dispositivo Pixel 3, e Connectivity Health Services la cui descrizione si limita a dire che l'app "migliora la salute della batteria con ottimizzazioni della connettività", associata a un'unica immagine poco esplicativa. L'articolo Google rilascia Pixel Tips e Connectivity Health ...