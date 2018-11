Pisa | la suocera dello “smemorato” Salvatore Mannino | “Sono furiosa | ho fatto tanto per

Pisa - l'imprenditore smemorato ammette il bluff : 'Mi sentivo schiacciato da mia suocera' : Salvatore Mannino, l'imprenditore 52enne scomparso da Lajatico (comune in provincia di Pisa) lo scorso settembre e ritrovato ad Edimburgo, in Scozia, senza memoria si sarebbe inventato tutto. Dietro la messa in scena - che ha creato un vero e proprio giallo internazionale - vi sarebbero delle incomprensioni famigliari e una suocera troppo ingombrante. L'uomo, infatti, ha ammesso che non sopportava più le dinamiche famigliari e voleva recuperare ...

Pisa - l'imprenditore smemorato ammette il bluff : 'Mi sentivo schiacciato da mia suocera' : Salvatore Mannino, l'imprenditore 52enne scomparso da Lajatico comune in provincia di Pisa lo scorso settembre e ritrovato ad Edimburgo, in Scozia, senza memoria si sarebbe inventato tutto. Dietro la messa in scena - che ha creato un vero e proprio giallo internazionale - vi sarebbero delle incomprensioni famigliari e una suocera troppo ingombrante. L'uomo, infatti, ha ammesso che non sopportava più le dinamiche famigliari e voleva recuperare il ...

Pisa - l'imprenditore "smemorato" : "Ho inventato tutto - oppresso dalla suocera" : Salvatore Mannino, l'imprenditore 52enne di Lajatico (Pisa), era sparito il 19 settembre. Da subito la sua scomparsa non avevo convinto

Pisa - l'imprenditore smemorato ammette il bluff : 'Mi sentivo schiacciato da mia suocera' : Salvatore Mannino, l'imprenditore 52enne scomparso da Lajatico (comune in provincia di Pisa) lo scorso settembre e ritrovato ad Edimburgo, in Scozia, senza memoria si sarebbe inventato tutto. Dietro la messa in scena - che ha creato un vero e proprio giallo internazionale - vi sarebbero delle incomprensioni famigliari e una suocera troppo ingombrante. L'uomo, infatti, ha ammesso che non sopportava più le dinamiche famigliari e voleva recuperare ...