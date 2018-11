Pioli loda la Fiorentina | “quest’anno siamo sempre stati in partita | ma occhio a questa

sportfair

: RT @FcInterNewsit: Pioli loda Chiesa: 'Miglior giovane italiano, la sua crescita continua' - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Pioli loda Chiesa: 'Miglior giovane italiano, la sua crescita continua' - FcInterNewsit : Pioli loda Chiesa: 'Miglior giovane italiano, la sua crescita continua' -

(Di venerdì 2 novembre 2018) Stefanomette in allerta la sua, contro la Roma avrà vita non certo semplice: la conferenza del tecnico viola “La Roma è una grande squadra che negli ultimi cinque anni si èpiazzata seconda o terza. E’ la prima big che affrontiamo, per noi è l’occasione giusta per dimostrare chein crescita e che, nonostante qualche difficoltà nelle ultime partite, non rinunciamo mai ad essere propositivi e che giochiamo per cercare di vincere e proporre un calcio offensivo“. E’ la filosofia che ladovrà portare domani in campo al Franchi contro la Roma, come confermato dal tecnico dei viola, Stefano. “Quest’annoin, l’unico tempo di oggettiva difficoltà è stato a Torino. Dal punto di vista tecnico abbiamo giocato ottime partite tranne nell’ultima e per il tipo di ...