Pilota di linea beve di tutto la sera prima del volo | che cosa ha rivelato il

Beve due bottiglie di vino e due litri di birra prima di volo : arrestato Pilota di linea : Un pilota della Japan Airlines, arrestato in Gran Bretagna poco prima di un volo , aveva nel sangue circa 10 volte la...

Usa - giovane entra indisturbato nella cabina di Pilotaggio di un aereo di linea : Il giovane, Nishal Sankat, ha scavalcato la recinzione dell’aeroporto di Orlando, in Florida, ed è salito a bordo di un aereo dell’American Airlines. Due operai lo hanno visto e bloccato. Il ragazzo non ha precedenti penali: gli inquirenti lavorano per capire quali fossero le sue intenzioni su quell’aereo.Continua a leggere