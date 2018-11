blogo

: A #Piazzapulita duro scontro tra Marco Minniti e Valentina Petrini sul tema dell'immigrazione. 'Le batte il cuore p… - falcions85 : A #Piazzapulita duro scontro tra Marco Minniti e Valentina Petrini sul tema dell'immigrazione. 'Le batte il cuore p… - tvblogit : Piazzapulita, Marco Minniti litiga con Valentina Petrini: 'Le batte il cuore per Salvini… - FedericoMancus : RT @ValentinaPetrin: Pronta! #Piazzapulita inizia fra pochissimo. Sintonizzatevi su @La7. Io stasera entro a metà puntata per il confronto… -

(Di venerdì 2 novembre 2018) Duro scontro atra. L’accesa discussione è andata in scena durante il dibattito sull’immigrazione, tema assai caro al programma di Corrado Formigli, che da anni conduce inchieste e battaglie in tal senso.A far innervosire l’ex ministro dell’Interno è stato il ritmo incalzante della giornalista (qui il video), tornata in pianta stabile in trasmissione dopo l’avventura a Nemo. Laha contestato le politiche del governo Gentiloni, ricordando l’episodio del vertice UE del 2017 a Tallin. “Lei andò al tavolo e fece la guerra alle Ong, anziché fare la voce grossa contro l’Europa che lascia sola l’Italia, come ha fatto Salvini”. Parole che hanno fatto sobbalzare, visibilmente irritato: “Allora lei è una sostenitrice di Salvini, leilper Salvini, capisco perfettamente. E’ per la politica dei pugni duri sul tavolo, ...