Piazza Affari | su di giri Fiera Milano

Piazza Affari : exploit di UBI Banca : Brillante rialzo per il gruppo Bancario italiano , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,69%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che UBI ...

Piazza Affari : rally per Banca MPS : Protagonista l' istituto di Rocca Salimbeni , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,69%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al ...

Piazza Affari : mette il turbo Fineco : Brilla il leader italiano nell'equity trading , che passa di mano con un aumento del 4,54%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Fineco ...

Stress test - ecco le prime banche italiane che li hanno superati. E la Borsa corre Btp-Piazza Affari - come mettersi al riparo : Intesa Sanpaolo è la prima banca tra le italiane che per la quinta volta si conferma la migliore negli Stress test. Unicredit dovrebbe posizionarsi al secondo posto. Terza Ubi

L'ottimismo di Piazza Affari nel giorno degli stress test : Milano. E' bastata una telefonata per consolidare il buon umore Wall Street, che ieri sera ha chiuso la terza seduta di fila in rialzo e stamattina, insieme con il rally dei mercati asiatici, ha spinto in ascesa le Borse europee. L'annuncio, fatto tramite twitter dal presidente americano Donald Trum

A Piazza Affari corre Carel Industries : Effervescente Carel Industries , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,62%. L'andamento di Carel Industries nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore ...

Piazza Affari : scatto rialzista per Aquafil : Seduta decisamente positiva per Aquafil , che tratta in rialzo del 5,83%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal ...

Vola a Piazza Affari doBank : Brilla il Gruppo specializzato nei servizi per la gestione dei crediti problematici , che passa di mano con un aumento del 3,16%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base ...

Piazza Affari : in forte denaro Reply : Protagonista Reply , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,60%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Reply evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline ...

Avvio in corsa per Piazza Affari. Spread ancora in discesa : Questi ultimi, e in particolare la variazione dei salari, potrebbero fornire ulteriori conferme sullo stato di salute della prima economia al mondo e sulla volontà della Federal Reserve di procedere, ...

Piazza Affari svetta con lo spread sotto 300. Petrolio ai minimi da 7 mesi : Ftse Mib +0,7% grazie al rialzo delle banche e di alcuni titoli come St, Mediaset e Tenaris. Male invece i petroliferi, sulla scia del greggio. Euro in recupero in area 1,14 dollari...

Piazza Affari : Mib +0 - 71% - Spread 299 - 7 : 18.13 Chiude in rialzo, anche se non ai massimi di giornata, Piazza Affari, dopo una sessione caratterizzata da scambi contenuti tipici del clima festivo. L' indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,71% a 19.185 punti. Spread Btp Bund tedeschi, chiude a 299,3 punti. Chiudono miste le Borse Ue dopo un avvio debole e in un contesto caratterizzato dalle crisi geopolitiche. Francoforte chiude in progresso dello 0,18%, mentre Londra va giù ...

Seduta positiva per Piazza Affari. Caute le borse europee : Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano , in pole position rispetto a un'Europa incolore. Si muove in modesto rialzo la borsa di Wall Street con l' S&P-500 , che evidenzia un incremento dello 0,...

Piazza Affari la migliore in Ue con spread sotto 300. Bene Wall Street : La prudenza è stata legata alle preoccupazioni per la politica commerciale Usa, al rallentamento dell'economia cinese e al clima di attesa a meno di una settimana dalle elezioni americane di Mid-term.