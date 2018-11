Piange sangue dagli occhi | paura per un italiano

ilgiornale

: Piange sangue per oltre un’ora, poi la diagnosi dei medici … - tifodotblog : Piange sangue per oltre un’ora, poi la diagnosi dei medici … - leggoit : Piange sangue per oltre un'ora, poi la diagnosi dei medici: emolacia. Di cosa si tratta - SedInvicta : @RagnacciG @AndrewCvz @micioalato @ila_br Il topicida vecchio è un anticoagulante. All’avvelenatore porterei una to… -

(Di venerdì 2 novembre 2018) Undi 52 anni si è presentato al pronto soccorso perchévada entrambi gli, senza però provare dolore.Un'immagine choc. Ma cosa stava succedendo all'uomo? L'uomo soffriva di emolacria e gli esperti dell'Humanitas, l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Milano, hanno spiegato a Fanpage come sia possibile e quali siano le cause di questa condizione. Il paziente ha raccontato di aver iniziato a sanguinare da entrambi glispontaneamente due ore prima di andare al pronto soccorso, la lacrimazione è durata giusto qualche minuto e si è presentata senza dolore.Ma cosa è successo?Secondo quanto riportato dallo stesso paziente, l'uomo non aveva subito traumi orbitali, oculari o nasali, insomma non c'erano cause apparenti che potessero spiegare quella lacrimazione, inoltre non erano presenti sanguinamenti da altri parti del corpo, né lividi. Ma ...