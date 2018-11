Perturbazione su gran parte dello stivale | week end sotto la pioggia

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 2 novembre 2018) Roma - Anche oggi, venerdì, buonad'Italia è alle prese con condizioni di maltempo a tratti marcato a causa di unache interessa contemporaneamentedelle nostre regioni. Piogge e rovesci così sul Triveneto e l'Emilia Romagna per le regioni settentrionali, anche se non di intensità particolarmente elevata ma interessano zone che hanno appena fatto i conti con la pesante ondata di maltempo, i cui terreni sono ancora saturi e a rischio smottamenti. Piogge e rovesci quindi soprattutto nel Friuli con accumuli pluviometrici fino a 40mm sul Goriziano. Rovesci in Emilia Romagna e al Nordovest e accumuli che sfiorano i 30mm in Piemonte sul Verbano. Sulle regioni del Centro Italia sono in atto i fenomeni più intensi con le piogge concentrate tra Lazio, Abruzzo, Molise interno e alta Campania, anche a sfondo temporalesco. Sul ...