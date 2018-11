Perché il prezzo basso è un “bene” per lo sviluppo del bitcoin : Nella storia del bitcoin l’andamento del prezzo è stato da sempre un fattore di grande interesse. Non ci si meraviglia parlando di un bene che è passato da zero a 6.500 dollari (attuali) in meno di 10 anni con picchi che hanno sfiorato i 20mila dollari a metà dicembre 2017. Il suo fascino speculativo, spesso, oscura il fatto che bitcoin non è solo una moneta digitale ma, prima di tutto, una tecnologia rivoluzionaria e decentralizzante, ancora ...