Perché con Meloni non serve manco il fascistometro

Perché il Muos è la nuova grana del M5s con i movimenti del No : Il Movimento 5 stelle ha una nuova grana con le promesse elettorali su cui tentenna da quando è al governo. Dopo Tap e Ilva, stavolta si tratta del Muos, il moderno sistema di telecomunicazioni satellitare militare degli Usa installato a Niscemi intorno a cui si è raccolta un'opposizione locale cava

Alfonso Signorini spiega Perché non ha difeso Ilary Blasi nello scontro con Corona : Si torna a parlare dello scontro che più ha appassionato il pubblico televisivo nell'ultima settimana, quello tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi al Grande Fratello Vip 3. L'assente ma presente nella querelle che ha animato la penultima diretta del reality show è stato Alfonso Signorini, opinionista a bordo campo, che pochi giorni prima aveva pubblicato sulla sua rivista Chi le scuse di Corona all'ex compagna Silvia Provvedi.Durante la ...

Ylenia Carrisi - lo strazio di Romina Power con Al Bano da Costanzo : 'È ancora viva - non capisco Perché...' : Romina Power ha parlato di sua figlia Ylenia dal palco del Maurizio Costanzo Show. Dopo la scomparsa a New Orleans, la cantante non ha mai smesso di cercarla, a differenza di Al Bano che ormai si è ...

F1 - Vettel a cuore aperto : “sogno il Mondiale con la Ferrari - il mio futuro è qui. Raikkonen? Ecco Perché andiamo d’accordo” : Il pilota della Ferrari ha parlato di vari temi, soffermandosi sul suo prossimo compagno di squadra e sui progetti per il proprio futuro Quattro titoli mondiali già in tasca, gli ultimi due conclusi al secondo posto dietro una Mercedes apparsa nella seconda parte di stagione piuttosto superiore. Sebastian Vettel però non si arrende, le parole sussurrate ad Hamilton subito dopo il Gp del Messico lo sottolineano. L’anno prossimo ha ...

’Ndrangheta : 2 anni a Iaquinta e 19 al padre. «Mi condannano Perché sono calabrese» Video Le urla dopo la sentenza : video : L’ex attaccante della Juventus e dell’Italia campione del mondo nel 2006 è uscito dall’aula gridando «Vergogna, ridicoli» durante la lettura della sentenza

Impotenza - Perché la disfunzione erettile può nascondere gravi malattie : La disfunzione erettile può essere il sintomo di una malattia più importante. Per esempio, può nascondere diabete, colesterolo alto, ipertensione e insufficienza cardiaca che interferiscono con il flusso sanguigno nei corpi cavernosi del pene, dai quali dipende l'erezione. Il deficit se accompagnato

Transdolomites * sostenibilità economica nuove ferrovie area Dolomitica : ' positivo l'esito di questa iniziativa Perché ha rappresentato l'... : Fior di studi in Italia e in Europa dimostrano l'insostenibilità sociale e economica della mobilità privata ma i decisori in politica pare vivano su un altro pianeta. Quanto è nostra disposizione ...

Processo Aemilia - Iaquinta furibondo dopo la sentenza : “Condannato Perché calabrese. Soffro come un cane” : “Mi hanno rovinato la vita sul niente perché sono calabrese, perché sono di Cutro. Io ho vinto un Mondiale e sono orgoglioso di essere calabrese. Noi non abbiamo fatto niente perché con la ‘ndrangheta non c’entriamo niente. Sto soffrendo come un cane per la mia famiglia e i miei bambini senza aver fatto niente”. Così Vincenzo Iaquinta fuori dal tribunale di Reggio Emilia dopo la condanna a 2 anni nel Processo di ...

Raffaella Mennoia e Sakara : Perché non condividono le foto di coppia sui social : Raffaella Mennoia di Uomini e Donne sempre più innamorata di Alessio Sakara: ecco perché non condividono la loro vita di coppia sui social Raffaella Mennoia, la storica autrice di Uomini e Donne, è ormai da diverso tempo impegnata sentimentalmente con Alessio Sakara, campione di arti marziali e conduttore di Tu sì que vales. I due, […] L'articolo Raffaella Mennoia e Sakara: perché non condividono le foto di coppia sui social proviene da ...

A Roma MOTUS con lo spettacolo “Panorama” : siamo tutti nomadi Perché umani : Un inno al valore della libertà di viaggiare: è "Panorama" il nuovo spettacolo dei MOTUS al Teatro Vascello di Roma dal 31 ottobre al 3 novembre. Lo spettacolo, attraverso l'utilizzo delle immagini, indaga il fenomeno del nomadismo, qualcosa di inseparabile dalla natura umana e un diritto innegabile.Continua a leggere