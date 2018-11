Per Legambiente è Catania l’ultima in classifica tra le città italiane

huffingtonpost

(Di venerdì 2 novembre 2018) L'ultima mazzata è arrivata dal rapporto sull'Ecosistema urbano presentato lo scorso lunedì da, un tempo considerata "la Milano del Sud" non solo è in default per il debito accumulato negli ultimi decenni ma nel rapporto disi colloca all'ultimo posto tra le 104 cittàprese in esame. La città è fanalino di coda in tutto: non c'è verde pubblico, la mobilità sostenibile è ridotta al lumicino, l'inquinamento da polveri sottili è in aumento, l'acqua potabile si disperde, i trasporti comunali sono considerati - nel rapporto Ecosistema Urbano di- tra i peggiori d'Italia, con tempi d'attesa record alle fermate dei bus.Ma il vero paradigma di una situazione tanto disastrosa è la gestione dei rifiuti: mentre a livello nazionale mediamente la raccolta differenziata ...