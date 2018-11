Papa : oggi giorno di memoria ma anche di speranza : Città del Vaticano, 2 nov., askanews, - "La liturgia di oggi è realistica e concreta ci inquadra nelle tre dimensioni della vita: il passato, il futuro e il presente. oggi è un giorno di memoria, il ...

Civitavecchia Lutto per Massimiliano Grasso. Oggi ci ha lasciati il papà Giuseppe - storico e stimato giornalista : Corrispondente de Il Messaggero ha curato per tantissimi anni la cronaca cittadina. Al collega Massimiliano Grasso, attualmente consigliere e capogruppo de 'La Svolta' e alla sua famiglia sono ...

Roma. Oggi alle 16 Papa Francesco per la prima volta al Laurentino : Ama, in collaborazione con l’Amministrazione di Roma Capitale, ha predisposto un articolato programma di celebrazioni religiose e iniziative civili oltre

Il Papa ai Passionisti : «Fate oggi come Paolo della Croce - siate creativi!» : ... ma anche affrontare le nuove sfide del nostro tempo, come le migrazioni, il secolarismo e il mondo digitale. Ciò significa essere presenti in quelle situazioni dove la gente percepisce l'assenza di ...

19 ottobre - Tre papà per un bebè" con Mario Zamma per la 5Rassegna "Foggia a teatro" : Informazioni e abbonamenti: Telefono: 0881-530840 o 333-2523400 o 333-7022800 www.chiccodimusica.it chiccodimusica@libero.it Il calendario degli altri spettacoli: venerdì 16 novembre 2018 Gianni ...

Accadde oggi : nel 1978 Karol Wojtila diventa Papa Giovanni Paolo II - è il primo non italiano dopo quattro secoli : “Se sbaglio mi corrigerete“. Così l’arcivescovo di Cracovia, Karol Wojtila, conquistò subito la simpatia degli italiani dopo essere stato eletto papa il 16 ottobre 1978. dopo due giorni di conclave, cinque scrutini e tre fumate nere, nel tardo pomeriggio di quarant’anni fa una fumata bianca annuncia al mondo che “Habemus papam”, dopo il pontificato-lampo di Albino Luciani, durato solo 33 giorni. Il suo ...

Lancia la figlia nel vuoto - le parole del papà all'ex compagna : 'Oggi faccio una strage' : Sono state 'Vedi che faccio una strage' le ultime parole del 49enne di Taranto all'ex compagna durante l'ennesimo litigio al telefono. L'uomo ieri ha cercato di uccidere i suoi due figli accoltellando ...

Papa Francesco : incontro con i giovani - 'oggi sono un po' di moda i populismi' - che sono 'il contrario del popolare'. Mentalità ostile all'... : 'Il popolare è la cultura del popolo, che si esprime nell'arte, nella cultura, nella scienza, nella festa Ogni popolo fa testa a suo modo'. 'Il populismo è il contrario', la tesi di Francesco: 'È la ...

Papa : Lituania; oggi messa a Kaunas - poi Museo occupazioni :

Secondo giorno di Papa Francesco in Lituania - oggi messa a Kaunas - : La celebrazione si tiene nel Parco Santakos, lo stesso luogo scelto da Giovanni Paolo II nel 1993. Il pontefice tornerà a Vilnius nel pomeriggio, per la visita al Museo delle occupazioni e lotte per ...

Papa Francesco riceve oggi il presidente dell'Albania Ilir Meta : Città del Vaticano, 17 set., askanews, - Il Papa riceve oggi in udienza il presidente dell'Albania, Ilir Meta. Meta è stato Primo ministro dell'Albania dal 1999 al 2002, ministro degli esteri dal 2002 ...

UN BOSS IN SALOTTO/ Su Canale 5 il film con Rocco Papaleo (oggi - 15 settembre 2018) : Un BOSS in SALOTTO, il film commedia in onda su Canale 5 oggi, sabato 15 settembre 2018. Nel cast: Rocco Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero, alla regia Luca Miniero. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 09:03:00 GMT)

Papa oggi ricorda il beato Pino Puglisi : 05.06 Papa Francesco sarà oggi in Sicilia, cinque anni dopo il suo primo viaggio pastorale a Lampedusa, questa volta a Palermo, dove ricorderà il beato don Pino Puglisi, il parroco del quartiere Brancaccio ucciso dalla mafia 1l 15 settembre del '93. Poco prima sarà a piazza Armerina, nell'Ennese. Attesi a Palermo 80mila fedeli: previsti una messa, un pranzo con i poveri, incontri con il clero e con i giovani.

“Vieni ad abbracciarmi”. Federica Panicucci è distrutta. Proprio oggi - la dedica speciale a papà Edoardo : Per Federica Panicucci una stagione televisiva del tutto speciale. Quella che è iniziata lunedì 10 settembre è la decima alla guida di Mattino Cinque, programma di infotainment della rete del Biscione. La decima stagione torna come sempre con temi d’attualità, cronaca, sprazzi di politica, senza lasciare da parte il mondo del gossip. Per la Panicucci, dunque, un anno tutto da vivere. In una recente intervista rilasciata al settimanale Tv ...