L'82enne 'dei', ex senatoreo e influente leader sunnita, Samiul Haq, è statonella sua casa di Rawalpindi, in. Per i familiari,citati da media locali, è stato accoltellato. Per altre fonti è statoa colpi d'arma da fuoco. Non chiaro il motivo dell'attacco che non è stato rivendicato. Haq era stato a capo di una madrasa (scuola coranica) nel nord deldove, ricorda la Bbc, hanno studiato molti esponenti dei, compreso il defunto mullah Omar, fondatore del movimento.(Di venerdì 2 novembre 2018)