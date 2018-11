Pakistan | ucciso il “padre dei talebani” Maulana Samiul Haq “Fu maestro del mullah Omar”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 novembre 2018) L’influente studioso religioso ed ex senatoreHaq – anche conosciuto come ‘padre dei talebani’ – è stato pugnalato a morte in un agguato compiuto nella sua casa a Rawalpindi. Lo ha comunicato ai media pachistani il figlioHamidul Haq. “Il suo autista Haqqani era uscito e al suo ritorno ha visto cheSami giaceva nel suo letto in una pozza di sangue, senza vita”, ha detto Hamid. Haq è stato il fondatore del famoso seminario di Haqqania, dove dozzine di leader afghani hanno ricevuto la loro istruzione. La polizia dice di aver trasportato il corpo di Haq in ospedale e gli agenti stanno ancora indagando. La notizia della morte di Haq arriva in un momento delicato, con i partiti religiosi scesi in piazza per protestare per l’assoluzione da parte della Corte Suprema di Asia Bibi, la donna cristiana, accusata di blasfemia. ...