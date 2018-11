Ozzy Osbourne drogato dalla moglie Sharon | “Dovevo scoprire se mi tradiva”

Ozzy Osbourne : ‘Non capisco perché sono ancora vivo - dovrei essere morto almeno 10 volte’ : Qualcuno potrebbe dire che è immortale: altri dicono che è semplicemente Ozzy, che lo si ami o che lo si odi. Fatto sta che il Principe delle Tenebre, nella sua lunga carriera di rockstar iniziata con i Black Sabbath, ne ha veramente vissute di tutti i colori. Dopo essere assolutamente guarito dall'infezione alla mano [VIDEO], che avrebbe potuto causargli problemi anche maggiori [VIDEO], Ozzy Osbourne, intervistato dal magazine Rolling Stone, ha ...

Ozzy Osbourne e l’infezione al pollice : ‘Potevo morire’ : Dopo una vita di eccessi Ozzy Osbourne ha rischiato di morire per una infezione al pollice. Una morte così poco rock, e infatti il musicista dei Black Sabbath è ancora qui e lotta insieme a noi. Ne ha parlato in un’intervista concessa a Rolling Stone, spiegando che dopo un concerto a Salt Lake City si è ritrovato il pollice cresciuto di domensioni tanto da sembrare “una fottuta lampadina”. Sebbene lui avesse sottovalutato la ...

Ozzy Osbourne rivela : “Ho rischiato di morire per un’infezione al pollice - era delle dimensioni di una maledetta lampadina” : Ozzy Osbourne ha rischiato di morire per colpa di una banale infezione al pollice. A rivelarlo è stato lo stesso controverso leader dei Black Sabbath: “Quest’estate a Las Vegas mi sono svegliato una mattina e ho sentito un dolore al pollice destro”, ha raccontato. “Era delle dimensioni di una maledetta lampadina, dieci volte più grande del normale, e mi sono recato in ospedale, ridendo e scherzando come al mio ...

Sharon Osbourne lascia X Factor/ “Piccole merd* mi fate schifo!” - il messaggio della moglie di Ozzy : Sharon Osbourne ha dato le dimissioni da giudice di X Factor UK. La bizzarra consorte di Ozzy, si è congedata dallo show in “grande stile”.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 12:24:00 GMT)

Ozzy Osbourne - la pensione è lontana : 'Lo volete capire che non mi ritiro?' : ... "Quello che smetterò di fare sarà quello che sto facendo adesso, cioè andarmene in giro per il mondo per tutto il tempo", ha dichiarato Ozzy Osbourne al Philadelphia Inquirer, "Vorrei che la gente ...

Ozzy Osbourne torna in Italia : il 1° marzo canterà all'Unipol Arena di Bologna : Ozzy Osbourne , storica icona della musica rock, ha annunciato, per il 2019, altre date riguardo il suo 'No More Tours 2'. 'Il principe delle tenebre', dopo il concerto tenutosi al Firenze Rocks, ...

Ozzy Osbourne - Bologna nel tour di addio : Bologna, 3 SET - Sarà l'Unipol Arena di Casalecchio di Reno , Bologna, ad ospitare, l'1 marzo, l'unica data italiana 2019 del 'No more tours 2' di Ozzy Osbourne. Nel concerto dell'ultimo tour mondiale ...