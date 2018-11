Osvaldo torna a Roma in tour con la sua band | le date

Osvaldo torna a parlare : “Senza calcio sono più libero” : Molti di noi ricorderanno sicuramente alcuni dei suoi gol più spettacolari. Reti acrobatiche, esteticamente sopraffine, che hanno infiammato le platee di Fiorentina, Roma, Inter e Juve solamente per citare alcune sue squadre italiane. I suoi gol in rovesciata sono ancora nella mente dei suoi ex tifosi, che hanno potuto ammirare (per brevi lassi di tempo) […] L'articolo Osvaldo torna a parlare: “Senza calcio sono più libero” ...

Osvaldo ed il parallelismo con Cristiano Ronaldo : “lui torna a casa e fa addominali - io accendo il barbecue” : Pablo Daniel Osvaldo è diventato musicista dopo una carriera da calciatore nella quale ha giocato in tanti top club della nostra Serie A Pablo Daniel Osvaldo ha lasciato il calcio per dedicarsi al mondo della musica. L’ex juventino ha fatto una scelta di vita, ben ponderata e mai rimpianta. Osvaldo ha parlato a Marca, spiegando i motivi che lo hanno portato a tale drastica decisione: “Non rinnego la mia vita da calciatore e il calcio ...

Sereno Variabile : ‘Highlander’ Osvaldo Bevilacqua scalza Giovanni Muciaccia e torna ad essere l’unico conduttore : Osvaldo Bevilacqua In onda ininterrottamente dal novembre del 1978, Sereno Variabile è stata inserita, ormai da tempo, nel Guinness dei primati come la trasmissione di viaggi di maggiore durata al mondo in mano allo stesso conduttore. Sin dalla prima puntata il programma, infatti, è condotto dall’ideatore Osvaldo Bevilacqua. L’infaticabile e inossidabile conduttore, a partire da quest’oggi alle 18.05, tornerà su Rai2 per ...