: Oprah non sfiderà Trump alle elezioni - TelevideoRai101 : Oprah non sfiderà Trump alle elezioni - vrncpolarize : Stavamo giocando a head's up ed è successo che Oprah è Moira Orfei, Venus Williams è diventata Pluto Williams e il… - ItaloItaliano : RT @ilfoglio_it: Obama e Oprah Winfrey in campo per i democratici, ma i repubblicani fanno regole per ostacolare gli avversari. Che bella l… -

Winfrey non si candideràpresidenziali Usa del 2020. E' stata proprio la star televisiva a mettere la parola fine a tutte le voci su una sua possibile corsa. "Voglio che sia ben chiaro alla stampa-ha detto in Georgia, durante un comizio per sostenere la candidatura a governatore della democratica Stacey Abrams- che non sono qui perché sto pensando di presentarmi. Sono qui solo per Stacey Abrams".Tra la Abrams e l'avversario repubblicano Brian Kemp,secondo i sondaggi, è un testa a testa.(Di venerdì 2 novembre 2018)