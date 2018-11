: Onu,1000 giornalisti uccisi in 10 anni - TelevideoRai101 : Onu,1000 giornalisti uccisi in 10 anni - giovannisalvuc2 : @FedeAngeli @FnsiSocial @repubblica Siamo con tutti voi.Oggi i dati Onu sui giornalisti uccisi per aver fatto il loro dovere.Più. di 1000 -

La stampa nel mirino, con più diin dieci,88 dei quali solo nel 2018, è stata ricordata dal segretario generale Onu, Guterres, in occasione della 'Giornata internazionale contro l'impunità per i crimini contro i'. "Sono profondamente turbato, ove casi su dieci non sono stati risolti", ha detto Guterres. "perché facevano il loro indispensabile lavoro", ha sottolineato.(Di sabato 3 novembre 2018)