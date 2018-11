Onu | in 10 anni mille giornalisti uccisi

Allarme Onu - in 10 anni oltre mille giornalisti uccisi : 'In poco più di un decennio, oltre mille giornalisti sono stati uccisi mentre svolgevano il loro indispensabile lavoro. Nove casi su dieci non sono stati risolti e nessuno è stato ritenuto ...

Nave Trenton - Fratoianni 'Inchiesta di Onu e Ue sui mancati soccorsi' : Il segretario nazionale di Liberi e Uguali, Nicola Fratoianni, chiede all'Onu e all'Unione Europea di fare luce sulle responsabilità della Nave americana Trenton, coinvolta a giugno nel soccorso a un ...

Clima - Onu : in 20 anni danni per 2 - 25 miliardi di dollari : Le Nazioni Unite hanno reso noto che negli ultimi 20 anni le calamità legate al Clima hanno causato almeno 2,25 miliardi di dollari di danni che rappresentano i tre quarti delle perdite economiche complessive dei disastri. In un rapporto pubblicato a Ginevra dall’Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio dei disastri, gli esperti hanno scritto che “un un momento in cui i cambiamenti Climatici stanno aumentando per ...

Allarme dell'Onu : la Terra ha 12 anni per salvarsi. Poi sarà il caos : ... Intergovernmental panel on climate change, il rapporto presentato dall' Onu, frutto del lavoro di 91 scienziati provenienti da 40 Paesi del mondo su oltre 6000 pubblicazioni scientifiche riguardanti ...

Giro di Lombardia 2018 : Gianni Moscon a caccia della prima Classica MOnumento della carriera : Sabato al Giro di Lombardia, Gianni Moscon cercherà di conquistare la prima Classica Monumento della carriera. Il 24enne trentino dopo il terzo posto ottenuto nella scorsa edizione è pronto a fare il definitivo salto di qualità ed entrare nell’albo doro della Classica delle Foglie Morte. Un’impresa possibile, visto lo speciale momento che sta vivendo Moscon in questo finale di stagione. Dopo la squalifica per i fatti del Tour de France, il ...

Clima - Onu : 12 anni per argine catastrofe : L'allarme dell'Ipcc è giunto dalla Corea del Sud, dove si è tenuto un summit a cui hanno partecipato scienziati di tutto il mondo.

Clima - Onu : 12 anni per argine catastrofe : 8.15 "Siamo in ritardo,non c'è tempo da perdere". Così il segretario generale Onu, Guterres, commentando il rapporto sull'ambiente pubblicato dall'agenzia Intergovernmental Panel on Climate Change che monitora i cambiamenti Climatici. L'umanità ha solo 12 anni per correre ai ripari e mantenere il riscaldamento globale ad un massimo di 1,5 gradi: anche mezzo grado in più causerebbe danni devastanti. L'allarme dell'Ipcc è giunto dalla Corea del ...

20 anni di Mi fai stare bene di Biagio Antonacci - l’album torna nei negozi con bOnus track : 20 anni di Mi fai stare bene di Biagio Antonacci e l'album torna nei negozi in una nuova versione rimasterizzata per l'occasione. La data di uscita è quella del 12 ottobre 2018, 20 anni dopo il rilascio, nel 1998, di quell'album che venne certificato disco di diamante. Mi fai stare bene è il sesto disco rilasciato da Biagio Antonacci nel corso della sua carriera e quest'anno festeggia il Ventennale: 20 sono gli anni trascorsi dalla ...

Usa : presidente Trump all'Onu - "fatto più di ogni altra amministrazione in meno di 2 anni" : "La nostra economia sta crescendo come non mai", ha aggiunto il presidente, elencando una serie di dati tra cui le richieste di occupazione al minimo da 15 anni, la creazione di 4 milioni di nuovi ...

Trump : “In due anni raggiunto obiettivi migliori di qualsiasi predecessore”. E l’assemblea dell’Onu scoppia a ridere : “In due anni la mia amministrazione ha ottenuto risultati migliori di qualsiasi amministrazione nella storia di questo Paese”. La frase pronunciata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stata accolta da una risata da parte dei presenti all’Assemblea generale dell’Onu. “Non mi aspettavo una reazione di questo tipo” ha detto, sorridendo, Trump, strappando nuove risate. L'articolo Trump: “In due ...

Onu : in Yemen la peggior crisi umanitaria degli ultimi anni - : Per Mark Lowcock, Segretario Generale aggiunto agli Affari umanitari e coordinatore dei soccorsi d'urgenza, nel Paese 18 milioni di persone soffrono la fame e si sta diffondendo una tremenda epidemia ...

Clima - l'allarme del segretario generale Onu Guterres : "Abbiamo 2 anni per scongiurare il disastro" : "E' imperativo che la societa' civile - giovani, gruppi di donne, settore privato, comunita' religiose, scienziati e movimenti ambientalisti in tutto il mondo - ne chiedano conto ai leader", ha ...

Art bOnus/inaugurato il mOnumento ai caduti di Ponte San Giovanni. Intanto prose-guono i lavori di restauro del Teatro Morlacchi : UMWEB, Perugia. inaugurato questo pomeriggio a Ponte San Giovanni il monumento ai caduti di via del Ponte Vecchio, dopo il restauro reso possibile dal mecenatismo dei fratelli Antonello e Giuseppe ...

