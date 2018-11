OnePlus 6T vs OnePlus 6 | le differenze

OnePlus risponde alle domande della community. Spoiler : le gesture e Smart Boost arriveranno su 5T e 5 : Un'opportunità per la community di fugare alcune perplessità, un'occasione per l'azienda di spiegare le ragioni dietro alcune scelte L'articolo OnePlus risponde alle domande della community. Spoiler: le gesture e Smart Boost arriveranno su 5T e 5 proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6T : migliori cover e pellicole di vetro : Sulle orme del suo predecessore, anche OnePlus 6T monta il processore Qualcomm Snapdragon 845. RAM, disponibile da 6 e 8 GB, e memoria interna, che parte da 128GB fino ad arrivare 256 GB, continuano ad offrire leggi di più...

OnePlus cambia qualcosa sui server e Oxygen Updater issa bandiera bianca. Tornerà? : Non è un addio e neppure un arrivederci. "Per il momento vi ringraziamo del supporto", scrivono gli sviluppatori L'articolo OnePlus cambia qualcosa sui server e Oxygen Updater issa bandiera bianca. Tornerà? proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6T o Xiaomi Mi MIX 3 : ecco le principali differenze (confronto video) : Vi proponiamo un primo confronto tra Xiaomi Mi Mix 3 e OnePlus 6T, cominciamo a chiarire le idee su quale sia il migliore, pregi e difetti di entrambi. L'articolo OnePlus 6T o Xiaomi Mi MIX 3: ecco le principali differenze (confronto video) proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6 riceve la OxygenOS 9.0.2 stabile con molte novità di OnePlus 6T : Il changelog che accompagna la OxygenOS 9.0.2 riflette chiaramente il rilascio di OnePlus 6T L'articolo OnePlus 6 riceve la OxygenOS 9.0.2 stabile con molte novità di OnePlus 6T proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6T riceve il primo aggiornamento OTA : A pochi giorni dal lancio di OnePlus 6T il team di sviluppo software si sta dando davvero molto da fare e ha già rilasciato il primo aggiornamento OTA con lo smartphone che in realtà non leggi di più...

OnePlus 6T è in arrivo in una variante viola (alias Thunder Purple) : Le voci cominciano ad avere una certa consistenza sull'arrivo di una nuova colorazione per OnePlus 6T. Si tratta di una variante in viola, nota come Thunder Purple, presente già sulla pagina di supporto di OnePlus e beccata perfino sul sito tedesco di Amazon. Pare essere ormai solo questione di tempo. L'articolo OnePlus 6T è in arrivo in una variante viola (alias Thunder Purple) proviene da TuttoAndroid.

Disponibile un porting stabile della Google Fotocamera 6.1 per OnePlus 6 : Uno sviluppatore ha creato un porting della Google Fotocamera 6.1, quella vista su Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL, per OnePlus 6. L'articolo Disponibile un porting stabile della Google Fotocamera 6.1 per OnePlus 6 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi prende in giro OnePlus 6T per il prezzo elevato : Il lancio di OnePlus 6T non è passato di certo inosservato e Xiaomi ha deciso di punzecchiare l'azienda rivale ed il suo ultimo gioiellino tecnologico L'articolo Xiaomi prende in giro OnePlus 6T per il prezzo elevato proviene da TuttoAndroid.

Altre anticipazioni per OnePlus 6 sul prossimo aggiornamento di novembre : Settimana assai interessante per quanto riguarda lo sviluppo di uno smartphone come il cosiddetto OnePlus 6, in grado di conquistare apprezzabili quote di mercato in Italia negli ultimi mesi e che, a quanto pare, si appresta a ricevere l'aggiornamento di novembre. Dopo avervi parlato di alcune funzioni proprie di OnePlus 6T e che a breve potrebbero essere rese disponibili anche per il predecessore, come avrete notato dal nostro articolo ...

Le patch di novembre (e non solo) arrivano anche su OnePlus 6 con la OxygenOS Open Beta 6 : La OxygenOS Open Beta 6 apporta diverse modifiche all'esperienza d'uso del primo flagship del 2018, introducendo peraltro le patch di sicurezza di novembre L'articolo Le patch di novembre (e non solo) arrivano anche su OnePlus 6 con la OxygenOS Open Beta 6 proviene da TuttoAndroid.

Un aiutino per le foto del OnePlus 6 dal OnePlus 6T? Come e quando arriverà la modalità Nightscape : Non era affatto scontato ma il OnePlus 6 riceve un gradito regalo dal suo successore OnePlus 6T, presentato nel pomeriggio di ieri 29 ottobre. L'aiutino fondamentale che la vecchia guardia riceve è quello relativo alla resa della fotocamera per scatti in notturna. Il tutto grazie alla nuova funzione appena lanciata dal brand e chiamata Nightscape. Di che cosa si tratta e quando arriverà sull'ex top di gamma? Cerchiamo di capire subito di che ...