Nuovo raid nella Terra dei Fuochi | brucia autocompattatore in deposito

Monster Hunter World : il Nuovo raid boss Kulve Taroth arriverà su PC a novembre : Monster Hunter: World sta per introdurre una nuova creatura da cacciare, per la felicità di tutti i giocatori PC.Come riporta PCgamer infatti si tratta niente meno che di un World raid boss. Si chiama Kulve Taroth, e arriverà il 2 novembre su PC. Questo Drago Antico richiederà ben 16 cacciatori per essere abbattuto, per cui il lavoro di squadra sarà molto importante per portare a casa la preda.Il boss è stato lanciato in precedenza su console, ...

Halo - Tomb Raider - Fallout 76 e Forza Horizon nel Nuovo spot di Xbox One : Microsoft ha da poco condiviso in rete un nuovo spot dedicato a Xbox One, nel quale è possibile vedere una carrellata dei giochi più importanti disponibili (o in arrivo) sulla console.Il video della durata di un minuto, riportato da Comicbook, mette in evidenza titoli del calibro di Shadow of the Tomb Raider, Fallout 76, Forza Horizon e ci permette anche una piccola occhiata all'amato Master Chief.Oltre a questi giochi, possiamo vedere anche ...

Shadow of the Tomb Raider : il Nuovo "Dev Diary" analizza nuovi contenuti e programmi per futuri DLC : Un nuovo filmato "Dev Diary" è stato pubblicato per Shadow of the Tomb Raider, e come riporta VG247 nel video sono analizzati i programmi del team per i prossimi DLC, e anche alcuni contenuti di gioco.Eidos Montreal ripercorre la trama del gioco, ma anche i personaggi secondari, le nuove avventure di Lara, le armi, e i nuovi contenuti di "La Forgia".Il video è di circa 6 minuti, il che non è male per un diario di sviluppo, per cui vedere bene di ...

Gli sviluppatori di Tomb Raider potrebbero essere al lavoro su un Nuovo progetto : Sembrerebbe che Crystal Dynamics abbia in cantiere un nuovo progetto per le mani, o almeno è lecito pensarlo dopo aver letto il suo nuovo annuncio di lavoro pubblicato recentemente.Come riporta GearNuke, la compagnia ha da poco pubblicato un annuncio di lavoro sul suo sito ufficiale. La posizione aperta è quella di Lead Software Engineer e a quanto sembra il lavoro richiede esperienza con Xbox One, PS4, PC e le piatatforme di nuova generazione. ...

MINI X-Raid : svelato il Nuovo team che correrà nella Dakar 2019 [FOTO] : Tre leggende del mondo dei Rally affronteranno la difficile Dakar con la nuova MINI John Cooper Works Buggy La divisione MINI motorsport ha svelato il nuovo ed incredibile team MINI X-Raid che parteciperò all’edizione 2019 della mitica Dakar. La squadra targata MINI raggruppa tre vere leggende del mondo dei rally, ovvero Cyril Despres, Stéphane Peterhansel e Carlos Sainz. Tutti e tre messi insieme possono vantare di aver vinto ben 20 ...

Napoli - Nuovo raid vandalico alla stazione dell'arte di Salvator Rosa : Ancora atti di vandalismo alle stazioni dell'arte della più bella metrò del mondo. Ancoro una volta ad essere presa di mira sono stati i mosaici della stazione di Salvator Rosa. A rendere pubblica la ...

Nuovo record Destiny 2 I Rinnegati - un utente in solitaria nel Raid Ultimo Desiderio : L'uscita di Destiny 2 I Rinnegati, l'attesa espansione dello sparatutto in salsa Sci – Fi, aveva indubbiamente un obbiettivo ben preciso: rilanciare il titolo dei ragazzi di Bungie. Il primo anno di contenuti non è risultato molto entusiasmante per i giocatori, con la community che ha reagito in malo modo a contenuti end game non all'altezza delle aspettative e a problematiche diffuse (si legga errore cabbage, ndr) con defezioni importanti in ...

Il Nuovo trailer di Destiny 2 : I Rinnegati è dedicato al raid "Ultimo Desiderio" : Domani, venerdì 14 settembre alle ore 19, i fan del popolare Destiny 2 potranno finalmente cimentarsi con il nuovo raid "Ultimo Desiderio".In vista del suo arrivo, ecco spuntare un nuovo trailer riportato da VG247.com.Apparentemente, i giocatori si riuniranno in squadre e si dirigeranno nel cuore della Città Sognante. Qui, dovranno vedersela con la "creatura" introdotta proprio dal nuovo trailer.Read more…

'Stasera tutto è possibile' - Amadeus riparte su Raidue con un Nuovo show : Padrone di casa, Amadeus riparte su Raidue dal 25 settembre, ore 21,20, il comedy show 'Stasera tutto è possibile' quarta edizione, otto puntate realizzate in collaborazione con Endemol Shine Italia ...

Nuovo trailer per Shadow of the Tomb Raider - ecco la modalità foto : Prodotto da Eidos Montreal in collaborazione con Crystal Dynamics, Shadow of the Tomb Raider è il prossimo, grande capitolo focalizzato sulla celebre figura di Lara Croft, tanto famosa sia nella storia dei videogiochi, sia nelle sale cinematografiche. Il gioco sarà un action in terza persona e promette davvero bene, tra l'altro pochi giorni fa sono stati mostrati dei bellissimi screenshot direttamente dall'engine di gioco. Per chi non lo ...

Shadow of the Tomb Raider : un Nuovo trailer riassume la trama dei precedenti capitoli : La nostra eroina non sarà mai così risoluta per salvare il mondo dall'apocalisse Maya, come abbiamo potuto vedere nei primi video di gameplay che Square Enix e Crystal Dynamics hanno pubblicato. Lara ...