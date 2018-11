Nuoto | Coppa del mondo Pechino 2018 | Vladimir Morozov e Ranomi Kromowidjojo in evidenza

Nuoto - Coppa del Mondo Pechino 2018 : tanta qualità in vasca. Hosszu - Morozov e Romanchuk gli osservati speciali : Il conto alla rovescia sta per finire e la quinta tappa di Coppa del Mondo 2018 di Nuoto sta per arrivare. A Pechino (Cina) i grandi interpreti della vasca corta si cimenteranno per ottenere tempi considerevoli ed approcciarsi nel migliore dei modi all’evento clou a conclusione del 2018: i Mondiali di Hangzhou, sempre in Cina, programmati dall’11 al 16 dicembre. Trattandosi di appuntamento asiatico, i padroni di casa ci terranno per ...

PallaNuoto femminile - Coppa Italia 2018-2019 : Padova e Catania in semifinale - ai quarti Rapallo-Florentia e Roma-Milano : Va in archivio la prima fase della Coppa Italia di Pallanuoto femminile: delineate le qualificate alla Final Six che si disputerà a gennaio. Nel Girone A Padova va direttamente in semifinale, mentre Rapallo e Milano dovranno passare per i quarti, invece nel Girone B Catania passa alle semifinali mentre Roma e Florentia affronteranno un turno in più. Di seguito i tabellini degli incontri odierni Girone A: Padova 12, Rapallo 9, Milano 6, Bogliasco ...

PallaNuoto femminile - Coppa Italia 2018-2019 : molto bene Catania e Rapallo - Roma e Padova senza problemi : Va in archivio la seconda giornata della prima fase della Coppa Italia di Pallanuoto femminile: la matematica non condanna e non promuove ancora nessuna formazione alla Final Six dopo gli otto incontri odierni. Nel Girone A Padova e Rapallo dovrebbero giocarsi l’accesso diretto alle semifinali, mentre Milano dovrebbe qualificarsi, invece nel Girone B Roma e Catania si giocheranno il pass per le semifinali e la Florentia dovrebbe passare il ...

Nuoto - Coppa del Mondo Budapest 2018 : record del mondo di Santos nei 50 farfalla uomini e di Alia Atkinson nei 50 rana donne : Ultima giornata di fuochi d’artificio a Budapest (Ungheria) nella quarta tappa di Coppa del mondo di Nuoto. Un day-3 che, per dirla alla Adriano De Zan, ci rimarrà nel cuore e nel cervello perché ha regalato grandi tempi nella piscina da 25 metri ungherese. Partiamo dai pezzi forti. Nicholas Santos è la stella dei 50 farfalla uomini. Il brasiliano realizza il nuovo primato del mondo di questa specialità con il crono di 21″75, ...

PallaNuoto femminile - Coppa Italia 2018-2019 : Padova e Roma sul velluto - vittorie anche per Florentia e Milano : Finalmente è partita anche la stagione della Pallanuoto femminile: oggi è iniziata la prima fase della Coppa Italia e sono andate in scena quattro incontri. Nel Girone A netta affermazione del Padova sul Verona per 23-3, mentre Milano batte Bogliasco per 14-12, invece nel Girone B Roma surclassa Torre del Grifo per 17-2 mentre Florentia supera per 7-5 F&D H2O. Hanno riposato Rapallo e Catania. Di seguito i tabellini degli incontri ...

Nuoto - Coppa del Mondo Budapest 2018 : Morozov e Hosszu in evidenza nella seconda giornata di gare in Ungheria : seconda e penultima giornata di gare a Budapest (Ungheria), sede della quarta tappa di Coppa del Mondo di Nuoto. nella piscina da 25 metri magiara tanti risultati interessanti si sono visti ed andiamo ad analizzare gli spunti di questo day-2 ungherese. Gara regina (100 stile libero uomini) che parla decisamente russo. Vladimir Morozov domina letteralmente la scena ottenendo un crono di grande rilievo: 45″30 per l’atleta ...

Nuoto - Coppa del Mondo Budapest 2018 : record del mondo di Jianjiahe Wang nei 400 sl - doppiette di Hosszu e Morozov nella prima giornata : Primo giorno di gare nella Coppa del mondo che fa tappa a Budapest, primi tempi molto più che rilevanti fatti registrare: Jianjiahe Wang va a firmare il record del mondo nei 400 stile libero in vasca corta, fermando il cronometro sul 3’53″97 che cancella, dopo cinque anni, il 3’54″52 di Mireia Belmonte Garcia. Per la cinese, classe 2002, è la conferma di una sempre crescente forza, già mostrata ai Giochi Asiatici 2018 di ...

Nuoto - Coppa del Mondo Budapest 2018 : fari puntati su Sarah Sjoestroem e Katinka Hosszu nella quarta tappa : quarta tappa della Coppa del Mondo 2018 di Nuoto a Budapest. Dal 4 al 6 ottobre alcune delle stelle del firmamento mondiale della vasca si esibiranno per avere riscontri circa il loro status di forma e allenarsi, gareggiando, in vista dell’appuntamento clou di fine anno (11-16 dicembre): i Mondiali nella piscina di 25 metri ad Hangzhou (Cina). Nelle prime apparizioni Sarah Sjoestroem e Katinka Hosszu hanno fatto vedere di aver ripreso il ...

PallaNuoto femminile - Coppa Italia 2018-2019 : da venerdì la prima fase. In dieci per centrare la Final Six : Nel prossimo fine settimana partirà anche la stagione della Pallanuoto femminile con la Coppa Italia a fare da antipasto al campionato di Serie A1, che scatterà il sabato successivo. Le dieci società iscritte al massimo campionato sono state divise in due gironi e si affronteranno tra venerdì e domenica: le prime tre di ogni raggruppamento passeranno alla Final Six. venerdì 5 si giocherà una sola giornata, mentre nei due dì seguenti si ...

Nuoto - Coppa del Mondo Eindhoven 2018 : Sarah Sjoestroem in grande spolvero - Jianjiahe Wang super negli 800 sl donne : Ultimi fuochi d’artificio nella vasca di Eindhoven (Olanda), sede della terza tappa della Coppa del Mondo 2018 di Nuoto. Nella piscina da 25 metri olandese grandi riscontri che vale la pena raccontare, funzionali a quel che sarà tra poco più di un mese in Cina per la rassegna iridata 2018 (vasca corta). Una Sarah Sjoestroem in grande spolvero quella che si è vista nelle acque orange. La svedese ha timbrato il cartellino nei 100 farfalla e ...

Nuoto - Coppa del Mondo Eindhoven 2018 : Katinka Hosszu e Sarah Sjoestroem in evidenza nella seconda giornata di gare : seconda giornata di gare nella terza tappa della Coppa del Mondo di Nuoto ad Eindhoven (Olanda). nella piscina da 25 metri olandese tanti gli spunti interessanti che vale la pena raccontare. Iniziamo dei 400 misti donne vinti dalla lady di ferro Katinka Hosszu. L’ungherese si è imposta con il crono di 4’25″15 precedendo la giapponese Yui Ohashi (4’27″42), la migliore del 2018 in vasca lunga in questa specialità. ...

Nuoto - Coppa del Mondo Eindhoven 2018 : record del mondo di Morozov nei 100 misti - superba Wang nei 400 sl nella prima giornata : Fuochi d’artificio nella terza tappa della Coppa del mondo di Nuoto 2018 ad Eindhoven (Olanda). nella piscina da 25 metri olandese tempi sensazionali hanno estasiato il pubblico presente, segno che gli “Squali” della vasca sono già pronti ad azzannare la loro preda in vista della rassegna iridata (vasca corta) ad Hangzhou (Cina) dall’11 al 16 dicembre. Si sa, quando si parla di darsi in acqua nei 25 metri, i 100 misti ...