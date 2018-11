Non smetto quando voglio | il documentario sulle nuove droghe sintetiche e chi ne fa uso

tvzap.kataweb

(Di venerdì 2 novembre 2018) Cosa c’è dietro le, sempre più diffuse e popolari tra i giovanissimi? Cosa si rischia davverose ne assume una? Lo racconta il docufilm Non, in onda domenica 4 novembre alle 21.15 su Sky Atlantic e disponibile su Sky On Demand per il ciclo Il racconto del reale. Non, ilsostanze psicoattive Il doc, prodotto da Velvet e scritto e diretto da Alessandro Casati e Marco Maisano, approfondisce il fenomeno dellesostanze psicoattive – che sempre più stanno affiancando e in alcuni casi superando nei consumi le vecchie– attraverso le parole degli operatori che ogni giorno le combattono dal punto di vista investigativo che medico, ma soprattutto attraverso le emozioni di chi, per colpa di queste, ha avuto la vita stravolta. Non...