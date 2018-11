Non c’è accordo tra Bolt e i Central Coast Mariners - niente contratto per il giamaicano : “auguro il meglio al club” : L’offerta troppo bassa del club di A-League a Bolt ha convinto il giamaicano a lasciare la squadra australiana L’ex sprinter Usain Bolt dice addio, per il momento, al sogno di diventare un calciatore professionistico in Australia. Il giamaicano ha chiuso la sua avventura con una squadra di calcio australiana “immediatamente dopo” che le parti non hanno accettato il contratto che gli era stato proposto, come ...

Per Alitalia OK di FS. Ma CDP Non è daccordo : Via libera dal Gruppo FS all'offerta per l'acquisto di Alitalia. Lo ha deciso il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie al termine della riunione che si è tenuta ieri 30 ottobre. Una decisione ...

Tav - Toninelli : “Accordo con Francia per Non farla”. Lega : “Per noi si fa”. Conte : “Analisi costi-benefici - poi faremo sintesi” : L’analisi costi-benefici, annuncia il premier Giuseppe Conte, è in arrivo. E intanto il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, spinge verso il No. Dopo l’ordine del giorno approvato dal consiglio comunale di Torino, il M5s torna a parlare di Tav. E lo fa con un esponente di governo, il più coinvolto nella decisione sull’Alta velocità Torino-Lione: “Ci metteremo d’accordo con la Francia per non fare la Tav. Mi ...

Tap - Cunial - M5S - : No penali - l'Italia Non firmò accordo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Marotta Non va all'Inter? / Zhang è ufficialmente il Presidente : "Nessun accordo" : Inter, Steven Zhang nuovo Presidente. Ultime notizie, Marotta il primo regalo: l’ex amministratore delegato bianconero è sempre più vicino (Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 19:32:00 GMT)

Whirlpool Non licenzierà nessuno : azzerati gli esuberi e produzione "rilocalizzata" in Italia. Di Maio : "Orgoglioso dell'accordo" : "Ho appena firmato un accordo di cui sono davvero orgoglioso perché rappresenta un cambio di passo per l'Italia. Appena giunti al governo abbiamo iniziato una dura lotta contro le delocalizzazioni. ...

Draghi : «Bce Non si piegherà alle esigenze dell'Italia - ma ho fiducia in un accordo». M5S : la smetta di attaccare l'Italia : Rispettare le regole e cercare il dialogo. Lo dice il presidente della Bce, Mario Draghi, parlando della manovra italiana. «Sono fiducioso che si troverà un accordo», ha detto...

