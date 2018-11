Nel campionato che riscopre i playmaker il Milan spegne per un mese la luce Biglia

Le partite di oggi – Si gioca Nel campionato di Serie B : Le partite di oggi – Dopo la pausa per lasciare spazio alle Nazionali, sono tornati i campionati europei, in particolar modo grande spettacolo in Italia. Ma adesso è il turno del campionato italiano, importanti appuntamenti che riguardano il campionato di Serie B. Le partite di oggi Serie B Ascoli- Verona Carpi- Palermo Cittadella- Foggia Cosenza- Pescara Cremonese- Venezia Perugia- Padova SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ...

Roma - Baldissoni : “Il prossimo anno esordirà la squadra B Nel campionato di Serie C” : Dg della Roma e braccio destro di Monchi nelle maggiori operazioni giallorosse, Mauro Baldissoni ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’assemblea degli azionisti a Trigoria. Baldissoni ha presentato un’idea che sta per diventare realtà: la squadra B. Il piano sarebbe quella di far partecipare questa nuova formazione al prossimo campionato di Serie C: “Abbiamo tutto l’interesse […] L'articolo Roma, ...

Volley - dopo l'argento italiano Cuneo verso il grande esordio Nel campionato : Si è tenuta presso gli studi Rai di Milano, la presentazione del 74° campionato di serie A femminile, la Samsung Volley Cup, trasmessa in diretta su Rai Sport + HD. Durante la trasmissione, condotta ...

Inter-Milan - Vecino ancora decisivo Nel finale di gara : “Non è un caso - derby campionato a parte” : Ormai è considerato l’uomo dei finali: dopo il gol alla Lazio nell’epilogo della scorsa stagione e il gol contro il Tottenham all’esordio in Champions, Matias Vecino è stato decisivo anche ieri nel derby con l’assist per il gol di Mauro Icardi. Il centrocampista nerazzurro ritiene non sia un caso il fatto che lui riesca a dare il meglio nei finali di gara: “Sta succedendo spesso che nei minuti finali riesco a ...

Para Ice hockey - Nel week-end riparte il Campionato Italiano giunto alla sua quindicesima edizione : La sfida tra Polha Armata Brancaleone Varese e Sportdipiù Tori Seduti di domani alle 18.45 al Palaghiaccio Albani apre ufficialmente il torneo tricolore Ripartirà nel weekend il Campionato Italiano di Para ice hockey, organizzato dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e giunto alla sua 15° edizione. Al via, quindi, la caccia ai GSD Alto Adige South Tyrol Eagles, vincitori degli ultimi cinque tornei. La stagione 2018/2019 inizia al ...

Roma - quando inciviltà e degrado incontrano la movida. In viale Ippocrate il campionato di tuffi Nella monnezza : Una scena che si ripete spesso in viale Ippocrate, a Roma, dove il degrado e l’inciviltà incontrano la movida. Ne nasce un singolare campionato di tuffi nell’immondizia tra schiamazzi e sporcizia con buona pace dei residenti che continuano a presentare esposti e si trovano a dover sopportare una situazione che definiscono intollerabile. L'articolo Roma, quando inciviltà e degrado incontrano la movida. In viale Ippocrate il campionato ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : Ortigia-Lazio 14-7. Siciliani devastanti anche Nell’esordio in campionato : Vincere aiuta a vincere e l’Ortigia lo sa: dopo la qualificazione ai quarti di Euro Cup, nel debutto della Serie A1 di Pallanuoto maschile i siracusani hanno demolito la resistenza della Lazio, sconfiggendola con il netto punteggio di 14-7. Mattatore della gara Giacoppo, autore di un poker. Nel primo quarto avvio sprint dei Siciliani che sbloccano in superiorità con Espanol e allungano subito con Napolitano e Jelaca. Colosimo accorcia nel ...

Campionato Italiano Rally - ottavo posto per Gianluca Tosi Nella 36ª edizione del Due Valli di Verona : Il pilota reggiano, affiancato da Alessandro Del Barba, è tornato nel Campionato Italiano Rally, debuttando su una Ford Fiesta R5, seconda esperienza con una vettura di quella categoria, sfociata con un risultato di prestigio Gianluca Tosi ha decisamente scritto un altro importante capitolo della propria carriera sportiva, lo scorso fine settimana, al 36° Rally “Due Valli” a Verona, ultima prova del Campionato Italiano Rally. Il pilota ...

Guardiola non chiude ad futuro Nel campionato italiano : Ha vinto in Spagna, ha vinto in Germania, ma Pep Guardiola potrebbe anche aver voglia di vincere in Italia. “Perchè no?, risponde il tecnico catalano ospite del Festival dello Sport a Trento. “Anni fa – ricorda – mi dissero se mai fossi andato ad allenare in Germania eppure anni dopo sono andato in Bundesliga, quindi rispondo perchè no? Chi lo avrebbe detto che avrei imparato il tedesco. L’Italia resta ...

Che fine ha fatto Mario Frick? Attaccante con varie esperienze Nel campionato italiano : Mario Frick è salito alla ribalta come Attaccante, ruolo ricoperto per gran parte della carriera, alla soglia dei quarant’anni si è reinventato difensore centrale. Nella sua carriera ha avuto varie esperienze in Italia tra Arezzo, Verona, Siena, e Ternana. Il 18 settembre 2012 assume il doppio ruolo di allenatore-giocatore del Balzers, attualmente allena il Vaduz. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : inizia il campionato - Ravenna travolge Milano Nell’anticipo : Al Pala De Andrè si è aperta la SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Ravenna ha letteralmente piallato Milano con un roboante 3-0 (25-16; 25-14; 25-15) nell’anticipo della prima giornata, di fronte a 2000 spettatori i giallorossi hanno dominato l’incontro chiudendo la pratica in appena 73 minuti: i ragazzi di Gialuca Graziosi sono andati ben oltre le più rosee aspettative e hanno soppiantato la ...

Serie A - le 30 maglie vintage più belle Nella storia del campionato : Un modello apprezzato in tutto il mondo quello delle divise del campionato italiano, casacche senza tempo per eleganza e originalità. Difficile scegliere quale sia la maglia più bella: ve ne proponiamo 30, una per ogni squadra tra ...

Volley - Superlega 2018-2019 : Wilfredo Leon - il CR7 della pallavolo. Un alieno sbarca Nel nostro Campionato : Un alieno sta per sbarcare nel nostro Campionato, un fenomeno internazionale arricchirà ulteriormente la spettacolare Superlega, il già ribattezzato CR7 della pallavolo è pronto per sbarcare in Italia e per regalare grandi magie a tutti gli appassionati. Wilfredo Leon vestirà la casacca di Perugia per sciorinare tutta la sua classe e fare la differenza, il Cristiano Ronaldo del Volley (ingaggi faraonico da oltre un milione di euro e talento ...

F1 - McLaren - Alonso : 'Il 7° posto Nel campionato piloti? Un obiettivo insignificante' : ... è ancora in lizza per agguantare la posizione di 'migliore degli altri': in virtù del gruzzoletto di punti accumulato nelle prime gare, infatti, il due volte campione del mondo si trova a solo tre ...