Needle – Quincy Jones | “Jazz corner of the world” e “Birdland”

(Di venerdì 2 novembre 2018)è un musicista, produttore, arrangiatore mitico nella storia della musica. Ha una carriera e collaborazioni folgoranti, anche se ai più è noto per aver prodotto e realizzato tre album di Michael Jackson: “Off the wall” (30 milioni di copie vendute), “Thriller” (il disco più venduto della storia con 110 milioni di copie) e “Bad" (45 milioni di album venduti).In realtàvanta una carriera musicale che va ben oltre questi tre album, pietre miliari della musica. Ha iniziato come trombettista ad esibirsi da adolescente con Ray Charles, poi ha suonato nelle band di Lionel Hampton e Dizzy Gillespie. Come arrangiatore ha lavorato per Count Basie, Sarah Vaughan, Gene Krupa, Charles Aznavour, Jacques Brel e lo stesso Ray Charles. Ha collaborato con Frank Sinatra, Barbra Streisand e Tony Bennet. Ha composto colonne sonore per vari film come “L’uomo del banco dei ...