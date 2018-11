NBA | Kevin Love si opera al piede | lungo stop per il giocatore dei Cavs

NBA – Kevin Love fa luce sul suo infortunio : “sono scoraggiato - vorrei tornare in campo ma” : Kevin Love commenta il suo infortunio e sembra allontanare l’ipotesi di una possibile operazione: il cestista dei Cavs, nonostante un po’ di malumore, confida nel recupero senza intervento chirurgico In casa Cleveland Cavaliers, la prima stagione dell’era post LeBron James è iniziata nel peggiore dei modi. Pria una striscia di 6 sconfitte in altrettante partite (interrotta solo questa notte) che è costata cara a coach ...

NBA – Infortunio Kevin Love - nuovi guai in casa Cleveland Cavaliers : ecco i tempi di recupero : Kevin Love costretto a fermarsi per Infortunio: i Cleveland Cavaliers perdono la loro stella per un problema all’alluce sinistro Come se non bastassero le 6 sconfitte in altrettante gare di regular season e il conseguente esonero di coach Tyronn Lue, in casa Cleveland Cavaliers la situazione non fa altro che peggiorare. Ci sono anche gli infortuni a mettersi di mezzo. Secondo ESPN, Kevin Love, l’uomo franchigia dopo l’addio di LeBron ...

NBA - Kevin Love fuori per oltre un mese? A Cleveland non finiscono le cattive notizie : L'avvio di stagione dei Cleveland Cavs continua ad apparire un autentico incubo: sei partite, sei sconfitte, il licenziamento di coach Tyronn Lue, la promozione ad interim di Larry Drew, che però ...

NBA 2019 - i risultati della notte : Steph Curry e Kevin Durant trascinano Golden State - vittoria anche per i Clippers di Gallinari : Quattro partite nella notte NBA. I Golden State Warriors centrano il quarto successo consecutivo imponendosi per 114-120 sul campo dei Brooklyn Nets. Mattatori della serata Steph Curry, che chiude con 35 punti e stabilisce il record di partite consecutive (7) con cinque o più triple realizzate, e Kevin Durant, che ne segna 34. Ai Nets non riesce la clamorosa rimonta contro i campioni in carica. Dopo aver condotto la gara con ampio margine fino ...

NBA – I Knicks provano a reclutare Kevin Durant : a NY spunta un… cartellone pubblicitario! [FOTO] : I New York Knicks provano a reclutare Kevin Durant in vista della prossima free agency: a NY spunta un cartellone pubblicitario con la richiesta di ‘far tornare il basket newyorkese a grandi livelli’ Nonostante abbia ancora un anno di contratto con i Golden State Warriors, per il quale potrebbe esercitare la player option a sua disposizione, diversi rumor parlano di un possibile addio di Kevin Durant dalla Baia. Dopo 2 anelli e ...

NBA – Infortunio Kevin Knox – Tremano i New York Knicks : ecco i tempi di recupero : Infortunio Kevin Knox, il giovane rookie dei New York Knicks si fa male alla caviglia sinistra: previste diverse settimane di stop Periodo non di certo fortunato per i New York Knicks, particolarmente sotto il profilo degli infortuni. Perso Porzingis per tutto l’anno, la franchigia della Grande Mela dovrà fare a meno anche di un altro giovane talento. Nel corso della partita contro i Boston Celtics infatti, Kevin Knox si è procurato un ...

NBA – Il fratello di Durant tradisce l’addio di Kevin agli Warriors? L’indizio in un post Instagram : Tony Durant, fratello di Kevin, potrebbe aver rivelato la volontà di KD di lasciare i Golden State Warriors a fine stagione: L’indizio in un particolare post Instagram Coach Steve Kerr era stato sibillino qualche settimana fa quando disse che quello attuale potrebbe essere “l’ultimo ballo dei Golden State Warriors”. Il motivo? I tanti contratti in scadenza dello zoccolo duro della squadra, particolarmente quello di Kevin Durant che non ha ...

NBA – Kevin Garnett la tocca piano : “trade Jimmy Butler? Il proprietario dei Timberwolves non capisce un cazzo” : L’ex giocatore dei Timberwolves, Kevin Garnett, è intervenuto duramente sulla questione relativa alla trade di Jimmy Butler: ‘The Big Ticket’ ha attaccato il proprietario della franchigia Glen Taylor In casa Timberwolves continua a tenere banco il caso Jimmy Butler. Nonostante la richiesta di cessione, il giocatore continua a restare in Minnesota, visto che ogni potenziale trade è stata rifiutata o è fallita appena prima ...

NBA - Kevin Garnett : "Butler è forte ma ha esagerato : non è LeBron o Durant" : Per dirla con le sue stesse parole, "questa " inteso come l'intero stato del Minnesota e quindi anche il Target Center " è ancora casa mia, e non cambierà mai. Ho lasciato il mio spirito e la mia ...

NBA - Kevin Durant ci mette la faccia : 'La NBA deve riportare il basket a Seattle' : "Il messaggio è stato mandato forte e chiaro negli ultimi 11 anni: basta vedere il supporto che i Sonics hanno in giro per il paese e per il mondo" ha detto Durant. "Tantissime persone conoscono la ...

Warriors-Kings alla Key Arena : la NBA torna a Seattle dopo 10 anni. E c'è Kevin Durant : Chiamavo al telefono i miei amici esaltato: ' Arrivano i Blazers di Rasheed Wallace! ': era bello sapere che nella tua città potevi goderti spettacoli del genere". Uno spettacolo che i tifosi di ...

NBA - Kevin Durant diventa free agent nel 2019? : La stella con il 35 sulle spalle ha firmato a luglio il rinnovo con i Golden State Warriors fino al 2020, ma la seconda stagione è opzionale. "Non so cosa succederà nella prossima estate", racconta ...

NBA – Kevin Durant fa tremare gli Warriors : “futuro? Voglio essere il più onesto possibile” : Kevin Durant commenta i rumor sul suo futuro senza nè smentire, nè confermare il suo addio: gli Warriors tremano, è in arrivo un nuovo capitolo della carriera di KD? Kevin Durant è una delle superstar più influenti della lega. Il cestista dei Golden State Warriors non è soltanto uno dei migliori giocatori attualmente in circolazione, ma risulta essere un vero e proprio valore aggiunto, in grado di cambiare da solo gli equilibri di un team. ...

NBA – ‘Most hated’ - Kevin Durant svela : “io vittima dell’odio - mi viene sempre negato…” : Kevin Durant svela una particolare sensazione che lo accompagna dalla firma con gli Warriors: quella di essere il giocatore più odiato dalla lega, con tutte le conseguenze del caso I vincenti spesso non stanno proprio simpatici a tutti, specialmente se non fanno niente per esserlo. Keevin Durant lo sa bene, specialmente dopo aver scelto ‘egoisticamente’, il comprensibile bene per la propria carriera. La firma con gli Warriors, ...