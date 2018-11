Nave Diciotti | perché la procura di Catania ha chiesto l’archiviazione per Matteo Salvini

Il ballo tra procure dell'inchiesta su Salvini per la Nave Diciotti : Un giro vorticoso di procure. Il caso Diciotti ha 'ballato' per mesi, tra Agrigento, Palermo e Catania. L'inchiesta aperta in un caldissimo agosto siciliano dal procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, salito a bordo del pattugliatore della Guardia costiera ormeggiata nel porto etneo, per una clamorosa ispezione con mascherina, guanti e calzari usa e getta, aveva avuto il suo culmine il 25 agosto con l'iscrizione del ...

Nave Diciotti - chiesta dal pm l’archiviazione per Salvini : “Scelta non sindacabile” video Le accuse e il giudice anti ong : Il vicepremier era indagato per sequestro di persona, abuso d’ufficio e arresto illegale. «Gioia, soddisfazione. Sono innocente». «Ma il procuratore di Agrigento perché ha indagato?»

Nave Diciotti - la procura di Catania ha chiesto l'archiviazione per Salvini : La procura di Catania ha formulato la richiesta di archiviazione nei confronti di Salvini per la vicenda della Diciotti. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Salvini su Facebook. "Quanto ...

Nave Diciotti - la Procura di Catania chiede archiviazione per Salvini - : L'annuncio del vicepremier con una diretta su Facebook. "Sono innocente, potevo e dovevo bloccare gli immigrati", dice. E aggiunge: "Quanto si è pagato per quest'inchiesta? Quanti uomini sono stati ...

Migranti : procuratore Catania chiede l'archiviazione per Salvini su Nave Diciotti : Il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, ha chiesto l'archiviazione delle accuse al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per il caso della nave Diciotti, bloccata per giorni nel porto etneo ad agosto con a bordo più di 100 Migranti. Lo ha riferito lo stesso titolare del Viminale in una diretta Facebook. "Gioia, soddisfazione", ha espresso Salvini, "ma il ...

Caso Nave Diciotti - procura chiede archiviazione per Salvini : La procura di Catania ha chiesto formalmente l'archiviazione nei confronti del vicepremier Matteo Salvini in relazione al mancato sbarco dei migranti soccorsi nel Mediterraneo lo scorso agosto dalla Nave della Guardia Costiera Diciotti. Ad annunciarlo è stato lo stesso Ministro dell'Interno e leader leghista.Continua a leggere

Nave Diciotti. Matteo Salvini esce indenne : Matteo Salvini esce indenne dal caso della Nave Diciotti. La Procura di Catania ha formulato la richiesta di archiviazione nei

Matteo Salvini - sulla Nave Diciotti crolla l'inchiesta del pm Patronaggio : la pietra tombale dei giudici : l'inchiesta sulla nave Diciotti a carico del ministro dell'Interno Matteo Salvini è sempre più vicina all'archiviazione. L'ultimo colpo di scena arriva dal tribunale dei ministri di Palermo che hanno ...