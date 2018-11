Napoli | manita all' Empoli | gli azzurri stendono 5-1 i toscani

ilgiornale

(Di sabato 3 novembre 2018) Ildi Carlo Ancelotti non sbaglia in casa contro l'di Aurelio Andreazzoli nell'anticipo dell'undicesima giornata di Serie A. Gli, che hanno fatto un modesto turnover hanno vinto per 5-1 frutto della rete di Lorenzo Insigne, della tripletta di Dries Mertens e del sigillo al 90' del neo entrato Milik. Glihanno avuto paura per soli sei minuti quando Caputo ha realizzato l'unico gol deie che aveva parzialmente dimezzato lo svantaggio. I ragazzi di Ancelotti non hanno mai perso la testa ed hanno portato a casa i tre punti con merito e arrivano alla grande al match di martedì sera contro il Psg di Gianluigi Buffon. Con questo successo i partenopei salgono a quota 25 punti, a meno tre dalla Juventus che domani ospiterà il Cagliari di Maran.terz'ultimo a quota sei punti.Ilprova subito ad imprimere un gran ritmo al match e sfiora il gol ...