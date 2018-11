Napoli | l' addio a Carlo Giuffré | ' Le famiglie del teatro non esistono più'

Napoli piange Carlo Giuffré : ?addio a un grande della scena : Addio a Carlo Giuffré, il noto attore avrebbe compiuto 80 anni tra un mese. Nato il 3 dicembre 1928 ebbe successo anche grazio al sodalizio con il fratello Aldo, scomparso nel 2010....

Napoli - l’agente di Hamsik : “Addio a gennaio? Voci ridicole” : Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik, ha parlato in esclusiva ai microfoni di CalcioNapoli24 riguardo le Voci relative ad un possibile addio già a gennaio del calciatore. Le Voci parlano di un ritorno di fiamma di alcuni club cinesi, pronti ad acquisirne le prestazioni già dalla prossima sessione di mercato invernale. “Marek è concentrato sul lavoro con il Napoli, le Voci […] L'articolo Napoli, l’agente di Hamsik: “Addio ...

Koulibaly cuore partenopeo : “il mio addio a Napoli sarà in lacrime” : Kalidou Koulibaly è richiesto da diversi club europei che sono pronti a far follie per accaparrarsi il difensore del Napoli di De Laurentiis Kalidou Koulibaly si è integrato perfettamente a Napoli. Dopo un inizio zoppicante, il difensore si è subito imposto come uno degli interpreti del ruolo più forti al mondo. Proprio per questo motivo le proposte non mancano per accaparrarsi il senegalese, ma De Laurentiis al momento non intende ...

ALLAN CONVOCATO DAL BRASILE : ADDIO ITALIA? / Tite chiama il centrocampista del Napoli - ma Mancini può sperare : ALLAN CONVOCATO dal BRASILE: ADDIO ITALIA? Tite chiama il centrocampista del Napoli per le amichevoli contro Uruguay e Camerun. Mancini può sperare, ma solo per il regolamento...(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 18:03:00 GMT)

Addio ai pini del panorama di Napoli - abbattuti. Per gli abitanti "è colpa dell'incuria" : Decine di pini mediterranei sono stati abbattuti ed altri lo saranno nei prossimi giorni a causa di un parassita che ha infestato le piante sulle strade panoramiche della collina di Napoli. Gli alberi sono stati attaccate dalla cosiddetta Cocciniglia Tartaruga che, a dispetto del nome simpatico, è letale per i pini da sempre presenti, come un'icona, sulle cartoline che ritraggono il golfo partenopeo.Le operazioni riguardano, per ora, le ...

Per parassita addio pini panorama Napoli : ANSA, - Napoli, 25 OTT - Decine di pini mediterranei sono stati abbattuti ed altri lo saranno nei prossimi giorni a causa di un parassita che ha infestato le piante sulle strade panoramiche della ...

Napoli - addio a Gianpaolo Necco - giornalista e fratello di Luigi : È morto a 78 anni Gianpaolo Necco, fratello di Luigi, scomparso sette mesi fa. 'Storico capo ufficio stampa del Consiglio regionale, Gianpaolo ha aiutato e accompagnato diverse generazioni di ...

Napoli - lacrime per l'addio al calciatore ucciso con una coltellata : 'Lello - non ti strapperanno via da noi' : Un dolore implacabile quello della famiglia e degli amici di Lello Perinelli, riuniti questa mattina presso la parrocchia dei Santissimi Alfonso e Gerardo di Miano per dare l'ultimo saluto al ragazzo ...

Lutto a Napoli - addio a Valter Ferrara : fu presidente del cda del teatro Mercadante : È morto Valter Ferrara, ex presidente del cda del teatro Mercadante. «L'improvvisa scomparsa di Ferrara, componente su indicazione del Comune di Napoli del cda nel teatro...

Napoli - addio 'titolarissimi' : con Ancelotti il turnover si fa scientifico - e simbolico - : C'erano una volta i "titolarissimi", così eravamo abituati a chiamare quel manipolo di uomini a cui Sarri aveva affidato le sorti del suo Napoli. Undici, sempre quelli, più un paio per qualche ...

Marotta e l’addio alla Juve - Cr7 decisivo. Il Napoli si fa avanti Al suo posto : Nedved o Zidane : Tra le ragioni della rottura si parla di un disaccordo dell’ad bianconero sulla necessità di comprare Ronaldo. E mentre Paratici resta confermato come direttore operativo la società pensa ad un grande campione come figura di rappresentanza