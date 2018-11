Napoli-Empoli | Mertens | “Noi cresciuti tanto a livello individuale e in ottima forma”

Calcio - il Napoli travolge per 5-1 l’Empoli. Mertens MVP dell’incontro e autore di una tripletta : Napoli a forza 5. I partenopei travolgono l’Empoli al San Paolo vincendo per 5-1: mattatore della gara è ancora una volta Dries Mertens, autore di una tripletta. Il belga è ora a 7 reti segnate in 11 reti di campionato, eguagliando il compagno di squadra Lorenzo Insigne (anche lui a segno questa sera) e lo juventino Cristiano Ronaldo nella classifica marcatori (nella quale in testa c’è ancora il polacco Piatek). A segno, per il Napoli, anche il ...

Il Napoli trionfa sull'Empoli - vince 5-1 e si porta a meno 3 dalla Juventus. Tripletta di Mertens : Il Napoli supera 5-1 l'Empoli nell'anticipo dell'undicesima giornata di Serie A. I campani si portano sul 2-0 nel primo tempo grazie alle reti di Insigne al 9' e di Mertens al 38'. Nella ripresa i ...

Napoli - Ancelotti : 'Sono più arrabbiato che emozionato - l'Empoli ha giocato meglio di noi' : Cinque gol che non hanno comunque evitato ad Ancelotti di arrabbiarsi, come sottolineato da lui stesso nel post gara ai microfoni di Sky Sport: "Sono più arrabbiato che emozionato, il risultato dice ...

Empoli - Andreazzoli : 'Una legnata che ci servirà - sul secondo gol abbiamo dato una mano al Napoli' : Una serata da dimenticare per Andreazzoli , sconsolato nel post gara ai microfoni di Sky Sport: "Noi non dobbiamo costruire la nostra salvezza al San Paolo, però per la prestazione che abbiamo fatto ...

Napoli-Empoli - Andreazzoli : “Mi mancavano i complimenti di Ancelotti” : Napoli-Empoli, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato della sconfitta contro il Napoli: “Mi mancavano i complimenti di Ancelotti, rispetto a quelli avuti fino ad oggi. Lo ringrazio, non avevo dubbi che analizzasse bene la partita”. Napoli-Empoli, Andreazzoli: “Per la prestazione fatta 5 gol subiti […] L'articolo ...

Napoli-Empoli - Ancelotti : “Ha giocato meglio l’Empoli. Insigne-Mertens coppia difficile da lasciar fuori” : Napoli-Empoli, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato della vittoria contro l’Empoli: “In partita sono stato più arrabbiato che emozionato. Il risultato dice che abbiamo fatto una grande partita, ma penso che l’Empoli abbia giocato meglio di noi, ha avuto più controllo di noi. […] L'articolo Napoli-Empoli, Ancelotti: “Ha ...

Serie A : Napoli-Empoli 5-1 : ANSA, - ROMA, 2 NOV - Napoli batte Empoli 5-1 , 2-0, , nell'anticipo dell'11/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato nello stadio San Paolo. Partenopei in vantaggio con Insigne dopo 9'...

Napoli-Empoli 5-1 : tripletta Mertens - -3 dalla Juventus : ROMA - Insigne come Cristiano, Mertens come e più di Careca: il Napoli torna a vincere dopo due pareggi e si riporta a ridosso della Juve. Pratica Empoli regolata 5-1: settimo sigillo del numero 24 in ...

Serie A Napoli-Empoli 5-1 - il tabellino : NAPOLI - Vittoria del Napoli sull' Empoli nell'anticipo dell'undicesima giornata di campionato. Gli azzurri passano in vantaggio in avvio con Insigne , 9', e raddoppiano prima dell'intervallo con ...

Napoli - manita all'Empoli : gli azzurri stendono 5-1 i toscani : Il Napoli di Carlo Ancelotti non sbaglia in casa contro l'Empoli di Aurelio Andreazzoli nell'anticipo dell'undicesima giornata di Serie A. Gli azzurri, che hanno fatto un modesto turnover hanno vinto per 5-1 frutto della rete di Lorenzo Insigne, della tripletta di Dries Mertens e del sigillo al 90' del neo entrato Milik. Gli azzurri hanno avuto paura per soli sei minuti quando Caputo ha realizzato l'unico gol dei toscani e che aveva parzialmente ...

Napoli - Ancelotti nervoso nonostante il 5-1 all’Empoli : “sono arrabbiato” : Carletto Ancelotti bacchetta un po’ i suoi uomini dopo la gara vinta contro l’Empoli, un buon Napoli solo in fase offensiva “sono arrabbiato, nonostante il risultato. Ho fatto i complimenti ad Andreazzoli perché l’Empoli ha giocato a tratti meglio di noi. Abbiamo fatto 3 gol di notevole fattura in contropiede. Questa è la nota positiva”. Carletto Ancelotti sincero ai microfoni di Skysport, dopo la vittoria per 5-1 del suo ...

Napoli-Empoli 5-1 : gol di Insigne - Mertens - tripletta - - Milik e Caputo : Straripante e spettacolare: il Napoli ne rifila cinque all'Empoli e si stacca da solo al secondo posto in attesa del risultato dell'Inter. La notte è tutta di Dries Mertens che non risparmia nulla all'...

Napoli-Empoli 5-1 : pagelle e tabellino : Napoli-Empoli, 11ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Il Napoli ricomincia a correre : tris di Mertens - manita all'Empoli : Basta il Napoli-2 per risolvere senza troppi patemi la pratica Empoli e rilanciare l'inseguimento alla Juventus. Gli azzurri dimezzano lo svantaggio dai campioni d'Italia, portandosi a tre...