Napoli-Empoli | Ancelotti | “Ha giocato meglio l’Empoli Insigne-Mertens coppia difficile

Napoli - manita all'Empoli : gli azzurri stendono 5-1 i toscani : Il Napoli di Carlo Ancelotti non sbaglia in casa contro l'Empoli di Aurelio Andreazzoli nell'anticipo dell'undicesima giornata di Serie A. Gli azzurri, che hanno fatto un modesto turnover hanno vinto per 5-1 frutto della rete di Lorenzo Insigne, della tripletta di Dries Mertens e del sigillo al 90' del neo entrato Milik. Gli azzurri hanno avuto paura per soli sei minuti quando Caputo ha realizzato l'unico gol dei toscani e che aveva parzialmente ...

Napoli - Ancelotti nervoso nonostante il 5-1 all’Empoli : “sono arrabbiato” : Carletto Ancelotti bacchetta un po’ i suoi uomini dopo la gara vinta contro l’Empoli, un buon Napoli solo in fase offensiva “sono arrabbiato, nonostante il risultato. Ho fatto i complimenti ad Andreazzoli perché l’Empoli ha giocato a tratti meglio di noi. Abbiamo fatto 3 gol di notevole fattura in contropiede. Questa è la nota positiva”. Carletto Ancelotti sincero ai microfoni di Skysport, dopo la vittoria per 5-1 del suo ...

Che spettacolo questo Napoli : Mertens ed Insigne distruggono l’Empoli - ma resta un “tarlo” ad Ancelotti : Mertens ed Insigne hanno massacrato l’Empoli, una grande partita da parte del Napoli che adesso attende il PSG con il morale a mille Il Napoli ha vinto contro l’Empoli, accorciando a -3 sulla Juventus che domani giocherà contro il Cagliari all’Allianz Stadium. Una gara “strana” quella odierna del San Paolo, nella quale i partenopei hanno vinto 5-1, dando la sensazione di avere sempre l’incontro in mano, ...

