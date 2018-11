Napoli-Empoli 5-1 | le pagelle di CalcioWeb ...

Insigne-Mertens - due ‘alieni’ al San Paolo - il Napoli domina contro l’Empoli e mette pressione alla Juve : la vetta della classifica è vicina per Ancelotti [FOTO e VIDEO] : 1/18 Cafaro/LaPresse ...

Napoli-Empoli 2-0 diretta live : gol Mertens - magia dell’attaccante [VIDEO] : Napoli-Empoli diretta live – Prende il via l’11^ giornata del campionato di Serie A, in campo Napoli ed Empoli, partita molto importante per lo scudetto e per la zona salvezza. La squadra di Carlo Ancelotti è reduce dal pareggio nel big match contro la Roma ed adesso non ha intenzione di sbagliare davanti al pubblico amico, l’obiettivo è quello di provare ad accorciare dalla Juventus che al momento guida la classifica. La ...

