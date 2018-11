Napoli | dal Real al Psg la figuraccia nella via dei cantieri lumaca

Bianca & Maggie - il quiz per vederle dal vivo a Napoli : Parte da Napoli il nuovo tour di 'Maggie & Bianca fashion friends': l''Insieme live', atteso domenica al Palapartenope. Dopo il successo del primo tour con oltre cinquantamila biglietti venduti e sold ...

Sullo scooter guidato dall'amico drogato - poi lo schianto : morto un 22enne in provincia di Napoli : I Carabinieri della Tenenza di Cercola hanno sottoposto a fermo per omicidio stradale un 19enne di Ponticelli già noto alle forze dell'ordine che senza patente e alla guida di uno scooter...

Porto di Napoli - il presidente Spirito : 'Nel 2019 termina l'escavo dei fondali' : 'Abbiamo realizzato e concluso al Porto di Napoli opere per 312 milioni di euro, di cui la principale è l'adeguamento della darsena di levate, per un investimento di 150 milioni di euro. l'escavo dei ...

'Dolcetto o scherzetto' : Napoli invasa dalla festa di Halloween : È dolcetto o scherzetto mania a Napoli. Quest'anno la tradizionale festa anglosassone dedicata ai non morti conquista anche il capoluogo partenopeo. In occasione di Halloween decine e decine di ...

Napoli - omosessuale ripudiato dalla famiglia : Sergio vive in un sottoscala : L'unico 'errore' di Sergio, un 58enne campano, è stato quello di aver fatto coming out, di aver esternato il suo orientamento sessuale. Sergio è gay ed è stato allontanato dalla sua famiglia. Ora vive in un sottoscala abbandonato, a Monte di Procida. La vita del cinquantottenne campano, ex marittimo, non è certamente semplice perché è affetto da diverse malattie [VIDEO] ed ogni giorno deve convivere con topi, insetti ed altri animali. Sergio non ...

Napoli flagellata dal maltempo : restano chiuse 10 scuole danneggiate : Dante Alighieri SESTA MUNICIPALITÀ Asilo Nido Musone SETTIMA MUNICIPALITÀ Radice Sanzio Ammaturo plesso Cacciottoli OTTAVA MUNICIPALITÀ Asilo Nido Mondo Gioioso NONA MUNICIPALITÀ Plesso Caritas della ...

Maltempo - pomeriggio di terrore sul volo Milano-Napoli colpito dal fulmine : È accaduto ieri pomeriggio: il volo EZ 2893 EasyJet diretto a Napoli, poco dopo il decollo dall'aereoporto di Milano Malpensa, è stato colpito da un fulmine. Attimi di panico quelli vissuti dai 180 ...

Napoli : Ounas convocato dall’Algeria : A Sarri veniva rimproverato di utilizzare sempre i soliti 12-13 giocatori, uno dei motivi per cui si è consumata la rottura tra il tecnico e il presidente De Laurentiis. Dall’arrivo di Ancelotti, però, la musica è cambiata. L’ex allenatore del Real, infatti, sta concedendo la possibilità di mettersi in mostra anche agli uomini che l’anno scorso vedevano il campo di rado. Ha beneficiato della nuova gestione, ad esempio, ...

Napoli ferita dal maltempo - scuole chiuse e scontro sulle allerte meteo : l'ira di de Magistris : L'allerta era stata diramata venerdì dagli uffici della Protezione civile regionale a tutti i comuni campani. Un'allerta 'gialla' ma con la specifica di 'vento forte o molto forte dai quadranti ...

Napoli - studente ucciso dalla bufera : «Il mio Davide sognava di diventare ingegnere» : Nell'androne dell'ospedale San Paolo il padre di Davide, Giovanni Natale, sembra una tigre in gabbia. Avanti e indietro, senza sosta, fin quasi a consumare il pavimento, mentre inghiotte...

Calcio - l’Inter travolge la Lazio all’Olimpico per 3-0 con Icardi sugli scudi. Nerazzurri e Napoli secondi a pari punti e a 6 lunghezze dalla Juve : La decima giornata di Serie A termina con la schiacciante vittoria dell’Inter sulla Lazio sotto il diluvio dell’Olimpico. Trascinano i Nerazzurri un Icardi in forma strepitosa, autore di una doppietta, e Marcelo Brozovic, che firma invece il gol nerazzurro. I ragazzi di Spalletti ottengono la sesta vittoria di fila e sono ora secondi a pari punti con il Napoli che nel posticipo di ieri sera pareggia al 90° minuto (Mertens risponde ad El ...

Napoli martoriata dal maltempo - ma lei gira in costume sul Lungomare : È stata una giornata difficile per Napoli, martoriata dal maltempo che ha provocato tanti disastri e anche un morto. E già nella mattinata sui social network erano cominciati a circolare decine di video che documentavano i danni provocati soprattutto dal vento: raffiche arrivate a superare i cinquanta chilometri orari, che hanno provocato cadute di alberi, crolli di cornicioni e distaccamenti di tetti delle case. Ma tra tutti quei video, che ...

Napoli - Esce dall'università e viene colpito dal crollo di un albero - muore 21enne : Aveva solo 21 anni il giovane della provincia di Caserta ma originario di Pompei, Davide Natale, che è stato colpito da un albero nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli. Il giovane era appena uscito dall'...

Napoli - Dries Mertens ancora decisivo e pungente : “avrei voluto giocare dall’inizio” : Dries Mertens è entrato a gara in corso ieri sera nello splendido spettacolo offerto da Napoli e Roma al San Paolo Dries Mertens è stato fondamentale per il suo Napoli entrando dalla panchina contro la Roma. La rete del belga dell’1-1 ha fissato il risultato dell’incontro, ma Dries avrebbe preferito giocare dall’inizio e non uno scampolo di gara come deciso da Ancelotti. Mertens ha parlato a Sky nel post partita: “Peccato ...