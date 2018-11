Napoli | Ancelotti | ' Sono arrabbiato | fino al 4-1 abbiamo rischiato troppo'

Napoli - Ancelotti : 'Sono più arrabbiato che emozionato - l'Empoli ha giocato meglio di noi' : Cinque gol che non hanno comunque evitato ad Ancelotti di arrabbiarsi, come sottolineato da lui stesso nel post gara ai microfoni di Sky Sport: "Sono più arrabbiato che emozionato, il risultato dice ...

‘Tris’ Mertens ed il Napoli vola - Insigne si prende la squadra sulle spalle : difesa di ‘ferro’ e centrocampo di qualità - così Ancelotti è riuscito a non far rimpiangere Sarri [L’ANALISI] : Si è aperta con il botto l’11^ giornata del campionato di Serie A, in campo il Napoli di Carlo Ancelotti che ha regalato spettacolo nella gara contro l’Empoli. Il grande protagonista è stato l’attaccante Dries Mertens, anzi Tris Mertens. Tripletta per il calciatore belga che è tornato grande protagonista anche in fase realizzativa, continua ad incantare Insigne, il più forte della squadra dal punto di vista qualitativa. ...

Napoli-Empoli - Ancelotti : “Ha giocato meglio l’Empoli. Insigne-Mertens coppia difficile da lasciar fuori” : Napoli-Empoli, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato della vittoria contro l’Empoli: “In partita sono stato più arrabbiato che emozionato. Il risultato dice che abbiamo fatto una grande partita, ma penso che l’Empoli abbia giocato meglio di noi, ha avuto più controllo di noi. […] L'articolo Napoli-Empoli, Ancelotti: “Ha ...

Che spettacolo questo Napoli : Mertens ed Insigne distruggono l’Empoli - ma resta un “tarlo” ad Ancelotti : Mertens ed Insigne hanno massacrato l’Empoli, una grande partita da parte del Napoli che adesso attende il PSG con il morale a mille Il Napoli ha vinto contro l’Empoli, accorciando a -3 sulla Juventus che domani giocherà contro il Cagliari all’Allianz Stadium. Una gara “strana” quella odierna del San Paolo, nella quale i partenopei hanno vinto 5-1, dando la sensazione di avere sempre l’incontro in mano, ...

Napoli-Empoli - dalle 20.30 La Diretta Ancelotti si affida al turn over : 7 cambi : Si apre al San Paolo con l'anticipo del venerdì sera l'11esima giornata di Serie A con la sfida tra Napoli ed Empoli; la squadra di Carlo Ancelotti viene dal pareggio casalingo con la Roma di domenica ...

Napoli - Ancelotti programma sette cambi in vista dell'Empoli : La Gazzetta dello Sport stila le probabili formazioni di Napoli-Empoli: ci sarà ampio turnover per Carlo Ancelotti . In porta ci sarà il greco Karnezis , al fianco ci Koulibaly ed Hysaj ci saranno Maksimovic e Malcuit .

Psg - Buffon : 'Pronto per la Champions. Con Ancelotti il Napoli ha un'altra consapevolezza' : Buffon ha poi parlato delle principali candidate alla vittoria della Champions League: 'Ci sono 2-3 favorite: non puoi non mettere il Barcellona che ha il primo, a volte secondo giocatore al mondo, ...

Ancelotti vuol lanciare un Napoli da scudetto. "L'anti Juve siamo noi" : Napoli "Alt, siamo noi l'anti-Juve". Milano incalza facendo leva sull'entusiasmo perché le due squadre vengono su. Bene l'Inter, benino il Milan. Il Napoli però non è una novità, è alle spalle dei bianconeri da tempo, due secondi posti negli ultimi tre anni tanto per dare un'idea della continuità azzurra. Però oggi va così, la classifica ha appaiato i nerazzurri alla squadra di Ancelotti che ripassa il calendario a memoria. "Finora il nostro è ...

Napoli - Ancelotti pronto all’anticipo del venerdì : “farò turnover - corsa scudetto aperta” : Carletto Ancelotti è pronto a dar battaglia alla Juventus ed anche all’Inter in merito alla corsa scudetto che si sta accendendo notevolmente “Ci sono parecchie squadre che vorrebbero avvicinarsi alla Juve, l’Inter è in serie positiva e si è avvicinata. Questo aumenta la competizione e, di conseguenza, si abbassa la quota scudetto“. Carletto Ancelotti ci crede nello scudetto per il suo Napoli, nonostante la partenza ...