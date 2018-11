«Museo» | storia vera di una folle rapina a Città del Messico

Il 1° dicembre nell'ex Zuccherificio apre 'Classis Ravenna' - Museo dedicato alla storia e all'archeologia della città : Aprirà il 1° dicembre nei 2.600 metri quadri dell'ex Zuccherificio, a pochi passi dalla Basilica di Sant'Apollinare in Classe, il nuovo museo della città e del territorio Classis Ravenna, destinato a ...

Citizen science : al Museo di storia naturale si impara a riconoscere le orme dei mammiferi : La Citizen science torna protagonista degli eventi organizzati dal Museo di storia naturale della Maremma . L'appuntamento, aperto a tutti, con la scienza partecipata dai cittadini è per sabato 27 ottobre a partire dalle 10 nella sede della struttura museale gestita da Fondazione Grosseto Cultura, in strada Corsini 5 a Grosseto, e sarà dedicato ...

Al via la mostra dedicata alla Medicina nella Grande Guerra al Museo di Storia della Medicina : È stata inaugurata oggi alMuseo di Storia della Medicina in Padova la mostra Combattere, Curare, Istruire. Padova “Capitale al fronte” el’Università Castrense, alla presenza del Presidente della Fondazione MUSME, Francesco Peghin,dell’Assessore alla Cultura del Comune di Padova, Andrea Colasio, del Presidente del Comitato scientifico museale,Vincenzo Milanesi, e del curatore, Maurizio Rippa Bonati. Durante la Prima Guerra Mondiale Padova svolse ...

Festival Porsche - 70 anni di storia e un Museo a cielo aperto" : Una mezz'ora adrenalinica e indimenticabile in uno dei circuiti più complessi e famosi del mondo scandito da 4909 metri di traiettorie e staccate al limite così da apprezzare al massimo le ...

Museo DI STORIA NATURALE - Venerdì 5 ottobre alle 10 al Museo civico - via De Pisis 24 - . Visitabile fino a domenica 7 ottobre : 'Animali Sparuti Spariti', in mostra il progetto 02-10-2018 / Giorno per giorno "Animali Sparuti Spariti" è il titolo della mostra in programma da Venerdì 5 a domenica 7 ottobre 2018 a cura degli ...

Impresa e turismo Un Museo digitale di storia industriale : È questo il cuore del progetto che vede Valdagno capofila in una sfida che è stata accettata anche dalla Fondazione Palazzo Festari, dal Centro internazionale di studi e ricerche sull'economia ...

Al Museo di storia naturale della Maremma una 'customer satisfaction' unica in Toscana : ... infatti, è il primo e unico Museo in Italia a far parte dell'Ecsa, la European citizen science association, ente comunitario di riferimento per la scienza partecipata dai cittadini, disciplina che ...

DARIO GHIBAUDO con MAGNO SUBSIDIO - l'opera site specific destinata alla Capitale che completa il Museo di Storia Innaturale : Le sue opere di sapore onirico strizzano l'occhio alla scienza, giocando con la Storia naturale, la zoologia e la paleontologia, ma in realtà vogliono essere una metafora dell'interazione fra Uomo e ...

Al Museo di storia naturale la customer satisfaction è interattiva : ... infatti, è il primo e unico Museo in Italia a far parte dell'Ecsa, la European citizen science association, ente comunitario di riferimento per la scienza partecipata dai cittadini, disciplina che ...

Museo storia NATURALE - Giovedì 6 settembre alle 21 incontro a ingresso libero in via de Pisis : 'Emozioni naturali' raccontate con immagini e parole dal fotografo Milko Marchetti 31-08-2018 / Giorno per giorno Serata di 'Emozioni naturali' Giovedì 6 settembre 2018 alle 21, al MUSEO civico di ...