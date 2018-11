Muore campione thaiboxe Christian Daghio

Incidente stradale a Catania - Muore ex campione del mondo di boxe : È morto Graciano 'Rocky' Rocchigiani, 54 anni, tedesco di origini italiane. L'ex campione del mondo di boxe è stato investito da un'auto la notte scorsa a Belpasso, nel catanese, mentre camminava a piedi sul ciglio della Strada Statale 121, vicino allo svincolo per Piano Tavola. È accaduto ...

Sicilia - si tuffa in mare per recuperare un’ancora : Luca - campione di nuoto - Muore a 20 anni : Luca Giacometti, 20 anni, è morto nelle acque dell'Addaura, in provincia di Palermo, dopo aver tentato di recuperare un'ancora che era rimasta incastrata tra gli scogli. campione di nuoto, condivideva questa passione col fratello: "Ne abbiamo passate tante, da avversari in acqua ma soprattutto da amici al di fuori di quelle piscine".Continua a leggere