Muore a 7 anni simbolo NYT guerra Yemen

E'morta a 7Amal Hussein, la bimbaita ridotta a pelle e ossa nel suo Paese devastato dalla. Il New York Times aveva pubblicato la sua foto la settimana scorsa per cercare di rompere il silenzio e l'indifferenza del mondo nei confronti di un conflitto che miete migliaia di vittime. L'immagine di quel mucchietto di ossa aveva scosso le coscienze e in molti avevano offerto aiuto,ma troppo tardi. Amal è morta in un campo profughi poco distante da un ospedale ad Aslam,dove non c'era posto per lei.(Di venerdì 2 novembre 2018)