MTV EMA 2018 in numeri | le curiosità dal dietro le quinte che ti lasceranno a bocca aperta

MTV EMA 2018 : come vedere lo show in diretta e gli orari delle repliche : Appuntamento domenica 4 novembre

Hailee Steinfeld : pochi giorni prima degli MTV EMA pubblica il nuovo singolo "Back to Life"

Gordon ed Ermal Meta agli MTV EMA volano a Bilbao per il backstage : Gordon ed Ermal Meta agli MTV EMA si occuperanno del dietro le quinte. Yuri Gordon ed Ermal Meta partiranno alla volta di Bilbao per accompagnare il pubblico attraverso i retroscena dell'evento musicale europeo più atteso dell'anno. In quanto vincitore in carica del Best Italian Act, che ha vinto lo scorso anno, Ermal Meta volerà a Bilbao per svelare ai fan tutti i segreti degli MTV EMA 2018. Ermal non sarà solo: con lui ci sarà lo YouTuber

Gli ospiti degli MTV EMA 2018 a Bilbao da Bastille a Panic! At the disco e Jack Jack : ... successore di Growing Pains, entrambe anticipazioni del suo nuovo disco di inediti dal titolo The pains of growing, di prossima pubblicazione in tutto il mondo. Il duo pop Jack & Jack si esibirà con

Meet & Greet MTV EMA : vieni a scoprire i volti italiani che ti accompagneranno verso l'evento 2018 di Bilbao : Scommettiamo che stai votando a più non posso i tuoi artisti preferiti sul sito mtvema.com: adesso prendi il tuo smartphone e raggiungici al mitico Meet & Greet dedicato agli MTV EMA 2018 dove potrai continuare a votare in ottima compagnia! Sì, ti aspettiamo stasera dalle 19:00 alla Terrazza Aperol di Milano per festeggiare insieme l'arrivo...

Sei un vero fan degli MTV EMA? Dimostralo con il quiz : Valentina Vignali e Andrea Melchiorre si sfideranno nella MTV Live Room: ma prima tocca a te!

MTV Live Room : la sfida tra Valentina Vignali e Andrea Melchiorre a tema MTV EMA : Con il super host Gordon

MTV EMA 2018 : Janet Jackson riceverà il prestigioso premio Global Icon : ... un Golden Globe e una dozzina di MTV Video Music Awards - e ha venduto oltre 160 milioni di dischi in tutto il mondo, diventando così una delle artiste che ha venduto di più nella storia della

MTV EMA 2018 - Annalisa e Ghali in lizza per il Best Italian Act : Annunciate tutte le nomination degli MTV EMA 2018. L'artista ad aver ricevuto più candidature è Camila Cabello a quota sei nomination, seguita da Ariana Grande e Post Malone. MTV EMA 2018 a Bilbao Si terranno il prossimo 4 novembre 2018 presso il Bilbao Exhibition Centre la ventiquattresima edizione degli MTV EMA 2018. La cerimonia di consegna dei premi, organizzata da MTV, premia anche quest'anno i cantanti e la canzoni più famose

MTV EMA 2018 : Hailee Steinfeld presenterà e si esibirà allo show! : Sarà la padrona di casa perfetta